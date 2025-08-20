МИР
В Италии требуют отстранить Израиль от большого футбола
В обращении ассоциации тренеров страны отмечается, что данный шаг будет «морально необходимым решением»
Солдаты израильской армии / Reuters
20 августа 2025 г.

Итальянская ассоциация тренеров призвала отстранить Израиль от международных соревнований по футболу из-за агрессии в Газе. Об этом сообщает агентство ANSA.

Поводом стало предстоящее участие сборной Италии в отборочных матчах ЧМ-2026 против Израиля. Встреча в группе I назначена на 8 сентября в Дебрецене (Венгрия), а ответная игра — 14 октября в Удине на стадионе «Фриули».

Как отмечают СМИ, еще в октябре 2024 года матч Италии с Израилем в Удине сопровождался протестами на трибунах и усиленными мерами безопасности. С тех пор ситуация в Газе резко ухудшилась. ООН предупреждает о риске голода и блокаде гуманитарных поставок.

На этом фоне президент Ассоциации тренеров Ренцо Уливьери направил письмо главе Итальянской федерации футбола Габриэле Гравине с просьбой обратиться в УЕФА и ФИФА о временном отстранении Израиля.

«Это не символический шаг, а морально необходимое решение», — говорится в обращении.К инициативе присоединился вице-президент ассоциации Джанкарло Камолезе, заявивший, что футболисты «не могут просто отмалчиваться». Другой вице-президент Франческо Перонди добавил: «Мир в огне. Палестинцы страдают. Безразличие недопустимо».

Тема Газы в футбольном мире вновь оказалась в центре внимания после смерти бывшего капитана сборной Палестины Сулеймана аль-Обейда, известного как «палестинский Пеле».

На ситуацию отреагировал и нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, публично спросивший ФИФА, почему смерть футболиста не была отмечена в официальных публикациях.

