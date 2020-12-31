Максим, расскажите, как давно вы в игровой индустрии и что в ней происходит?

– Занимаюсь игровой индустрией больше 17 лет. Начинал в школе с девятого класса и прошел путь с самого начала, отJunior – художника до сооснователя и инвестора в игровой индустрии. Из маленькой ниши для гиков это выросло в индустрию на сотни миллиардов долларов и будет только расти. То, что вдохновляет и зажигает, – мы все еще в начале пути. Поэтому рекомендую родителям выбирать для своих детей игровую индустрию. Пока это не уходящий поезд.

Явное тому подтверждение: Microsoftкупила компанию Bethesdaза 7,5 млрд долларов. Это самое дорогое приобретение в истории игровой индустрии. Крупные корпорации увидели в играх будущее. В этом году Роман Абрамович инвестировал 20 млн долларов в создание игр. Это уникальное событие, но только пока.

Скоро все больше крупных миллиардеров будет вкладывать капитал в игры. Так что мы живем в классное время, и сейчас правильный момент входа в гейминг. Чем больше появляется инвесторов, тем больше потребности рынка, тем востребованнее специалисты.

Какие направления в игровой индустрии вы можете выделить?

– Направлений очень много. Во-первых, менеджмент. Взаимодействие с людьми, управление проектами, сроками, дедлайнами. Здесь подходят больше гуманитарии с небольшим математическим уклоном. Я – менеджер. Общаюсь с людьми, контролирую процессы.Во-вторых, программисты. Люди, которые пишут код. Аналитики, готовые по 10 часов сидеть перед экраном. В-третьих, художники. Это дизайнеры, аниматоры, художники по текстуре, по персонажу – люди, которые рисуют весь art.

Это смесь экстраверта и интроверта, здесь нужно и взаимодействовать с людьми, и рисовать за компьютером, но они менее структурные по сравнению с программистами. Ну и одно из главных направлений – дизайнеры. Это люди, которые придумывают суть игры, ее сценарий. Они должны фанатеть от своей работы. Потому что художник может любить игры или относиться к ним нормально, он делает графику. Но гейм-дизайнер если не любит игру, то это путь в никуда. Гейм-дизайн – это для тех, кто обожает, анализирует игры.

Планируете ли Вы инвестировать и рассматриваете ли Россию в качестве инвестиций?

– Да, мы сейчас инвестируем в проекты, где находим «заряженных» людей. Мне проще инвестировать в России. Легче общаться, передавать опыт, обмениваться контактами. Главное – собрать команду, которая «горит» и понимает куда идти. Пока в России мало таких проектов, и это огромный потенциал. Мы ищем маленькие команды, нацеленные на конечный результат.

Как Вы тестируете гипотезы, идеи новых игр?

– Просто идея не работает. Должен быть реальный рабочий прототип, в который можно поиграть, либо видео. Идеи нет смысла посылать ни мне, ни другим инвесторам. Игры – это не про графику, главное – геймплей, как игрок взаимодействует с игровым миром.

Как тестируем гипотезы? Запускаем игру со средним качеством в течение 2 недель. Смотрим, если людям скучно – значит что-то не то. Но если играют, несмотря на среднюю графику, – это успех, надо развивать дальше. За месяц мы можем протестировать не одну гипотезу, а 5-10 и выбирать из них. В нашем деле перфекционизм – это плохо. Пока перфекционист опробует одну идею, мы делаем 10.

Как найти инвестора на свой проект?

– Сегодня наблюдается бум игровой индустрии и венчурного рынка, люди все больше делают новые проекты. Как найти инвесторов? Погуглите тех, кто инвестирует в России или СНГ в Facebook, angellist, «стартап джедаи». Посмотрите инвесторов, которые схожи с вами по мышлению. И тогда пишите конкретно, точечно этому человеку.

Самое худшее, что можно сделать – это написать письмо-шаблон и отправить всем одинаковый текст. Т. е. помимо самого продукта, коммуникации – это ключевой фактор. К сожалению, нас никто не учил подавать себя, в отличие от той же Америки, где этому учат с детского сада.

По каким критериям вы отбираете людей в команду?

– Мы выбираем людей, которые знают, чего хотят, горят своим делом и готовы расти.Банальные вещи, но у большинства людей нет четкой цели. Человек должен знать, чего хочет в ближайшие 5 лет. Игровая индустрия – это не быстрый заработок, не какая-то криптолихорадка, это работа на перспективу.

Где можно получить образование в сфере игровой индустрии?

– Благо, появляется много возможностей. Это Высшая Школа Экономики, XYZ school, Smirnov School, Vancouver Film School, ваша «21school», я очень горжусь тем, что вы делаете. Много площадок, на которых преподают специалисты из индустрии. Они стоят недешево, но если есть четкое понимание «зачем», я искренне рекомендую там учиться. Лучше искать преподавателя, который сейчас в теме, делает игры сам.

На Ваш взгляд игры перейдут в облачные сервисы?

– Да, большая вероятность, что облачный гейминг будет одним из главных трендов в ближайшие годы. Как только 5G придет по всему миру, то мы ускоримся. Скорость будет позволять играть с любых устройств (айфон, айпад, андроид), в любом месте. Это даст сильный рывок игровой индустрии, популяризацию в широкие массы. Ждем, когда в России появится 5G, это новый уровень развития для всех нас в играх и в жизни.

Какую игру можно назвать идеальной?

– Идеальная игра для меня – это тот проект, который учит чему-то новому. Это не про графику, не про звук. Игра, которая позволяет постигать себя с другой стороны. Последняя для меня идеальная игра – это Microsoft Flight Simulator. В каком-то смысле это реально медитация, познание мира, возможность расслабиться после работы, насладиться прекрасными видами. В игре я чувствую, что я могу «летать», где захочу, это дает новые ощущения для моего мозга.

Порекомендуете список книг по 3Dмоделированию, геймингу для людей, которые знакомятся с этой сферой деятельности?

- Советую 3 основные книги. Первая – «Кровь, пот и пиксели». Прямо каждому почитать. Там вы поймете все стороны игровой разработки. Если внутри отзовется - супер. Если материал покажется слишком сложным – отлично, сразу поймете, что не ваше. Игровая индустрия подойдет не всем.

Вторая – «Миллионы миллиардов». Это моя книга. Чем она полезна? Мы собрали поэтапную инструкцию, как попасть в индустрию. Там много всего полезного для начинающих. Это не энциклопедия, но позволяет понять, куда двигаться дальше. Третья – не книга, а ютуб-канал Айтиборода. Блогер берет интервью у топовых специалистов по программированию, искусственному интеллекту. Для меня смотреть его видео гораздо полезнее и интереснее, чем фильмы. Я больше верю в YouTube, а не в книги. Почему? Это более быстрый способ донесения информации, более эффективный для понимания.

Как искусственный интеллект внедряется в компьютерные игры и какие у него перспективы?

– Перспективы ИИ в игровой индустрии огромны. Он внедряется всюду. Если вы позвоните в Сбербанк или Тинькофф, шанс, что вам ответит реальный человек, минимален. В компьютерной графике все чаще используется искусственный интеллект. Скоро всю рутину заберет компьютер, останется место только для творчества. Специалисты в сфере ИИ становятся все более востребованными, это точно будущее.

Если есть желание развиваться в этом направлении, то полный вперед, точно преуспеете. Всем советую пытаться найти, как использовать ИИ в своей сфере деятельности себе во благо.

Какие технологии и языки программирования будут востребованы в ближайшие годы?

– С++, С# рекомендую всем программистам. Если хотите в игровую индустрию, то советую хорошо понять Unity3D и Unreal Engine. Ребята, которые не учились в вузах, но отлично знают игровые движки, гораздо предпочтительнее тех, кто знает фундамент, но ни разу Unityне запускал. Его очень долго вводить в создание игр. Зачем, если можно найти человека, который уже в теме.

Теперь представьте человека, который и фундамент, и Unit yзнает. Такие люди везде нужны: и у нас, и на Западе. Если он еще и играет в игры, точно станет топовым специалистом.

Как COVID-19 повлиял на игровую индустрию?

– Играть стали больше, индустрия выросла. Но есть и обратная сторона – конкуренция стала жестче. Почему? Многие сферы закрылись, и люди стали выбирать гейминг. Опытным работникам приходится конкурировать с молодыми, которые быстрее, дешевле и эффективнее. И это дает новый толчок в развитии индустрии.

Полное интервью с Максимом смотрите на YouTube-канале 21school