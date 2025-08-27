Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что вызвал временного поверенного в делах США — после появившейся информации о попытках Вашингтона повлиять на ситуацию в Гренландии. Об этом сообщил телеканал DR со ссылкой на слова главы МИД.
«Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства Дания, безусловно, неприемлема. В связи с этим я поручил МИД пригласить временного поверенного в делах США для беседы», — отметил Расмуссен, которого цитирует Reuters.
По данным правительства, по меньшей мере трое американских граждан, связанных с окружением Дональда Трампа, участвовали в негласной деятельности, направленной на влияние в Гренландии. Их имена не раскрываются.
Напомним, что идея присоединения Гренландии и даже Канады к США неоднократно звучала из уст президента Дональда Трампа.
В Европе эти заявления вызвали резкую реакцию: бывший канцлер Германии Олаф Шольц напомнил о недопустимости «изменения границ силой». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что «давление со стороны США невозможно», а премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров «не продается и продаваться не будет».
По сведениям The New York Times, интерес Трампа к Гренландии может объясняться изменением климата, которое влияет на мировые торговые маршруты. Эту версию поддерживает и бывший советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен.