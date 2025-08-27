Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что вызвал временного поверенного в делах США — после появившейся информации о попытках Вашингтона повлиять на ситуацию в Гренландии. Об этом сообщил телеканал DR со ссылкой на слова главы МИД.

«Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства Дания, безусловно, неприемлема. В связи с этим я поручил МИД пригласить временного поверенного в делах США для беседы», — отметил Расмуссен, которого цитирует Reuters.

По данным правительства, по меньшей мере трое американских граждан, связанных с окружением Дональда Трампа, участвовали в негласной деятельности, направленной на влияние в Гренландии. Их имена не раскрываются.