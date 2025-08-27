Более сотни американских религиозных, правозащитных и гражданских организаций обратились к госсекретарю США Марко Рубио с призывом вмешаться в ситуацию и добиться освобождения 16-летнего гражданина США Мохаммеда Захера Ибрагима, удерживаемого в израильской тюрьме. Соответствующее письмо было опубликовано во вторник.
Среди подписавших обращение — организации American Muslims for Palestine (AMP), Jewish Voice for Peace Action, Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), движение CODEPINK, а также семья Айшенур Эзги Эйги, 26-летней американки турецкого происхождения, погибшей в результате действий израильских военных в прошлом году.
По данным правозащитников, подросток, родившийся во Флориде, был задержан израильскими военными в феврале во время поездки семьи на Западный берег и помещен в тюрьму Офер. Суд над Ибрагимом не проводился.
С тех пор он похудел более чем на 13 килограммов и заболел чесоткой в условиях, которые организации описывают как «жестокие и антисанитарные». Родственники и адвокаты подростка утверждают, что ему отказывают в медицинской помощи, полноценном питании и контакте с родителями.
«Мохаммед — американский ребенок, у которого есть сообщество во Флориде, глубоко заботящееся о нем. Ответственность правительства США — защищать всех американских детей, включая палестино-американцев», — говорится в письме.
Отец подростка ранее сообщил СМИ, что его сына посреди ночи вывели из дома и задержали вооруженные израильские солдаты. Свой 16-й день рождения Мохаммед встретил в тюрьме.
Организации настаивают, что удержание Ибрагима нарушает нормы Четвертой Женевской конвенции, запрещающей перемещение жителей оккупированных территорий на территорию государства-оккупанта.
Израильская армия пока не прокомментировала ситуацию. Госдепартамент США также не ответил на письмо коалиции.