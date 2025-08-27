Более сотни американских религиозных, правозащитных и гражданских организаций обратились к госсекретарю США Марко Рубио с призывом вмешаться в ситуацию и добиться освобождения 16-летнего гражданина США Мохаммеда Захера Ибрагима, удерживаемого в израильской тюрьме. Соответствующее письмо было опубликовано во вторник.

Среди подписавших обращение — организации American Muslims for Palestine (AMP), Jewish Voice for Peace Action, Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), движение CODEPINK, а также семья Айшенур Эзги Эйги, 26-летней американки турецкого происхождения, погибшей в результате действий израильских военных в прошлом году.

По данным правозащитников, подросток, родившийся во Флориде, был задержан израильскими военными в феврале во время поездки семьи на Западный берег и помещен в тюрьму Офер. Суд над Ибрагимом не проводился.