Подробно о целостности территории глава государства написал в своей статье «Независимость дороже всего», посвященной 30-летию независимости Казахстана.

«Наша история не начинается с 1991 года или 1936 года. Наш народ жил во времена Казахского ханства, и далее в эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, во времена гуннов и саков. Таким образом, корни нашей национальной истории лежат в глубокой древности. Но историей должны заниматься историки, а не политики», – указал Токаев.

По его словам, обозначение линии границ стало традицией последние несколько веков, до этого не было понятий делимитация и демаркация.

«Когда мы поднимали вопрос обозначения границ нашего молодого государства на заре независимости были среди политиков и общественных деятелей те, кто говорил, что этот вопрос можно отложить и решить его позже, но своевременность и правильность действий по делимитации и демаркации границ показало время. Сейчас кто бы что бы ни сказал, у нас есть двусторонние соглашения и есть признанные в мире границы. Теперь никто не может с этим спорить», – отметил президент.

Он также добавил, что нужно вести просветительскую работу, так как некоторые иностранные граждане ставят под сомнение территориальную целостность Казахстана и совершают на официальном и общественном уровне провокационные действия. «Казахстан – единое государство. Страна не делится на Южную, Северную, Западную, Восточную части. Это лишь условные названия, обозначающие направление», – подчеркнул он.

В своей статье Токаев указал и на то, что массовый голод в республике в первые годы Советской власти до сих пор всесторонне не изучен, и современный Казахстан должен дать этой трагедии свою оценку, опираясь на научные исследования.

В середине декабря МИД Казахстана передал нотуМоскве в связи с высказываниями депутата Госдумы, члена Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслава Никонова, который в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны России».

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди назвал заявление Никонова «бредом сивой кобылы», а председатель комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед охарактеризовал высказывания депутата «воинствующим невежеством», «политическим инфантилизмом» и «целенаправленной попыткой вбить клин между двумя народами и государствами».

После разразившегося скандала депутат, председательствующий в комитете Думы РФ по образованию и науке, а также внук председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова (чьим именем назван осужденный Москвой в 1989 году пакт с Гитлером), в попытке разъяснить свою позицию выразил «теплые чувства» в адрес «братского народа Казахстана».

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», – написал Никонов в своем Telegram-канале.

После этого схожим мнением поделился другой российский депутат Евгений Федоров. По его словам, земли Казахстана после распада СССР достались стране в виде «подарка России от СССР». Кроме того, Федоров заявил, что МИД Казахстана, направивший ноту после заявления Никонова, «взял и плюнул» на дружеские отношения с Россией.