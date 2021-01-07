Корпорация Turkish Aerospace Industries (TAI) начала серийное производство нового ударного БПЛА Aksungur (Anka-2). В ближайшее время Вооруженные силы Турции получат пять таких дронов.

Как отметил генеральный директор турецкой компании TAI Темел Котил, процесс серийного производства новых БПЛА основывается на опыте, полученном при запуске в серию ударных аппаратов TAI Anka.

Автономность нового БПЛА достигает 48 часов, а центры управления позволяют контролировать дроны при полете из любой точки Турции. Темел Котил связывает с производством новых Aksungur (Anka-2) высокие экспортные ожидания – он полагает, что БПЛА будут «путешествовать по миру».

Разработка ударного беспилотника заняла 18 месяцев. Планер, крыло и шасси - новые, а системы управления взяты из существующего семейства беспилотников TAI Anka. Первый испытательный полет большой длительности Aksungur выполнил 2 сентября. Тогда БПЛА пробыл в воздухе 49 часов. Аппарат несет до 750 кг бомбовой нагрузки, а потолок его полета составляет 12 км. БПЛА оснащен бортовым оборудованием, позволяющим выполнять разведку и наблюдение днем, ночью и в любых погодных условиях.

Энерговооруженность беспилотника обеспечивают два двигателя TEI PD170, мощностью от 170-220 л. с. каждый. Размах крыльев БПЛА составляет 24 метра, а крейсерская скорость — около 250 км\ч.

Вооружение БПЛА составляют разработанные турецким концерном Roketsan корректируемые авиабомбы MAM-L или боеприпасы MK-82 весом 250 кг. С Aksungur уже было испытано специальное оснащение TEBER-82, которое позволяет использовать обычные боеприпасы как высокоточное оружие. Во время испытаний круговое вероятное отклонение (КВО) инертного боеприпаса составило три метра.

БПЛА TAI Anka-A и ударная версия Anka-S активно использовались турецкой армией во время операций в сирийском Идлибе в январе–феврале 2020 года. Применение высокоточных боеприпасов с данных БПЛА (помимо Bayraktar TB2) нанесло сирийским правительственным войскам чувствительные потери во время нарушения ими Сочинских договоренностей.