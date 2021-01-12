Поставщики питания, связанные с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, имеющие связи с Кремлем, получили в 2020 году госконтракты на общую сумму почти 40,5 миллиарда рублей. Такие сведения приводит «МБХ медиа», проанализировав данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Речь идет о 13 фирмах, которые выиграли за год в общей сложности 809 тендеров. При этом 176 из них на сумму более 10,5 миллиарда рублей достались компании «Руссоцкапитал», которая занималась поставками питания в московские школы и управы. За ней следуют предприятие «Верона», получившее 112 тендеров на сумму 7,5 миллиарда рублей, и «Комбинат дошкольного питания» с 81 контрактами на 6,5 миллиарда рублей. Обе фирмы занимались поставками питания в школы и колледжи.

В декабре 2020 года Мосгорсуд признал компанию «Московский школьник», принадлежащую, как утверждают российские СМИ, Евгению Пригожину, виновному в отравлении детей.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, после долгой судебной тяжбы одному из родителей пострадавших детей была присуждена компенсация – 100 тысяч рублей. Ранее, в конце 2018 года, ФБК выпустил видеорасследование о «Московском школьнике». В ролике бывшая сотрудница комбината Наталья Шилова рассказала, что компания кормила детей «хуже собак», поставляла мясо третьего сорта, кислые ягоды и консервы с червями.

В прошлом году Арбитражный суд Москвы обязал руководителя ФБК Алексея Навального удалить видео с YouTube-канала и опровергнуть порочащие сведения о компании. Кроме того, суд постановил взыскать с Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь по 29 миллионов рублей в пользу «Московского школьника».

Евгения Пригожина связывают с организацией группы пророссийских блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», а также с созданием скандальной частной военной компании «Вагнер», принимавшей участие в гражданских войнах и военных преступлениях в Сирии, Ливии, ЦАР и других странах.

В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список.

В октябре этого года Евросоюз также ввел санкции в отношении ресторатора, обвинив бизнесмена в поддержке поставок оружия в Ливию. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.