ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия атаковала Харьковскую область
В результате ночной атаки российских войск на Харьковскую область погибли и пострадали мирные жители, удары зафиксированы в нескольких районах
Россия атаковала Харьковскую область
Пожар в результате российского удара / ГСЧС Украины
5 июля 2025 г.

В ночь на 5 июля российская армия нанесла удары по Харьковской области с применением беспилотников, авиабомб и артиллерии. Под обстрелами оказались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы, сообщает областная полиция Украины.

В Купянске погибла 52-летняя женщина. В городе Чугуев ранены 11 человек. Общее число пострадавших в регионе достигло 17.

Украинский Межрегиональный центр гуманитарного разминирования сообщил, что в одном из дронов типа «Шахед», использованных при атаке на Харьков 4 июля, были обнаружены суббоеприпасы с задержкой детонации. По словам экспертов, это усложняет ликвидацию последствий и представляет опасность для мирных жителей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил в субботу Харьковскую область. Он заявил, что на Южнослобожанском направлении сохраняется угроза новых наступательных действий. По его словам, за последнюю неделю украинская армия отбила более 60 штурмов, а около 10 боев продолжаются ежедневно.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число погибших в результате массированной атаки на столицу 4 июля возросло до двух человек. В больнице скончался 25-летний мужчина, получивший тяжелые ранения. Тогда российские силы атаковали город дронами и баллистическими ракетами. Пострадали 26 человек.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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