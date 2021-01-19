В жизни яды считаются старомодным выходом за флажки – взять папу Александра VI Борджиа или Екатерину Медичи.

На Руси памятны два случая – отравление мышьяком князя Дмитрия Шемяки в XV веке и отравление ртутью Елены Глинской, матери Ивана Грозного. Ей на тот момент 30, ее сыну – восемь.

До поры в России яд оставался эксцессом.

В декабре 1916 родственник русского царя князь Феликс Юсупов решил спасти Российскую империю, убив влиятельного дворцового лекаря Распутина. Юсупов угостил старца отравленными пирожными и вином – отрава не сработала. Он выстрелил в Распутина, но и пуля того не взяла. Тогда его связали и сунули под лед. Как показало вскрытие, Распутин умер, захлебнувшись.

Империю Юсупов не спас – она перестала существовать спустя два месяца после убийства.

Советский яд

В Гражданскую боевые яды применили дважды – при штурме Красной армией аула Гимры в Дагестане в 1920 году и при подавлении Тамбовского восстания весной 1921 года.

Лаборатория ядов в СССР появилась через три года после революции. Ее хозяин Игнатий Казаков был расстрелян во время Большого террора. На Третьем Московском процессе против оппозиции в 1938 году главу НКВД Генриха Ягоду обвинили в том, что он полученный от Казакова яд втирал в обои комнат Максима Горького, отчего тот умер.

Стратег революции Лев Троцкий и историк Абдурахман Авторханов утверждали, что Ленин умер от яда, который ему «прописал» Сталин.

Есть свидетельства, как советские спецслужбы колебались – подбросить врагу книгу с «бациллами туберкулеза» или похимичить с веществами.

Яд ведь нужен, чтобы скрыть умысел.

Во времена «холодной войны» было несколько скандальных проколов.

В 1959 году в Мюнхене агент КГБ выстрелил цианистым калием в лицо Степану Бандере, лидеру украинских повстанцев. До Бандеры тот же агент тем же способом убил профессора Льва Ребета. В 1978 году в Лондоне болгарский диссидент Георгий Марков скончался от укола рицином. До этого его дважды пытались отравить, добавив яд в пищу. В 1979 году хотели отравить президента Афганистана Хафизуллу Амина силами его повара – агента КГБ.

Постсоветский яд

Россия ратифицировала международную конвенцию 1993 года о запрете химоружия. В 2017 году РФ отчиталась об утилизации всех советских запасов.

В 2002 году Мовсар Бараев захватил театр на Дубровке в Москве во время спектакля «Норд-Ост». В зале находились около 900 человек. Перед штурмом в зал пустили неизвестный газ, усыпивший большую часть присутствовавших. ФСБ не сказала бойцам и медикам, что это за газ, каков антидот и как надо обращаться с людьми после этого газа. В итоге погибли от 130 до 174 человек.

Название газа засекречено до сих пор. Британская лаборатория в Солсбери сделала свой отчет лишь в 2012 году, но не смогла его определить.

Автор запроса о снятии секретности депутат Госдумы РФ Сергей Юшенков через полгода был убит.

В 2006 году в Лондоне умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Он занимался разоблачением ФСБ. Британские медики не сразу, но установили, что он был отравлен радиоактивным веществом Полоний-210.

В 2018 году в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Скрипаль отсидел в РФ в 2004-2010 годах за шпионаж, его обменяли на большую группу российских шпионов. Отца и дочь спасло то, что прохожие заметили двух людей без сознания на лавочке в парке.

Британские спецслужбы нашли отравителей – двух сотрудника бывшего ГРУ по кличке «Петров и Боширов». В стране началосьрасследование еще 14 странных смертей на ее территории, включая Бадри Патаркацишвили в 2008, Александра Перепеличного в 2012, Бориса Березовского в 2013 году.

Яд для Навального

В августе 2020 года оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание в самолете Томск – Москва. Ему повезло: не посади летчики самолет в Омске, не введи медики «Скорой помощи» антидот, не вывези его в немецкую клинику, он бы умер.

Месяц в коме и четыре месяца восстанавления. Несколько авторитетных лабораторий установили, что для отравления был применен яд группы «Новичок».

Осенью 2020 года расследователь Христо Грозев, по сути, случайно обнаружил, что группа лиц странным образом в течение почти 4 лет оказывается там же, где и Навальный. Затем он установил, что эти люди – химики и врачи при ФСБ.

В декабре вместе с CNN, The Insider и BellingcatГрозев обнародовал расследование, как тайное подразделение ФСБ отравило Навального. Навальный представил эти материалы.

Один из отравителей сам рассказал Алексею по телефону подробности его отравления. Оба видео посмотрели 22 миллиона человек.

Тогда Христо Грозев выложил все данные о перемещениях этой группы химиков и медиков за 2005-2020 годы.

Размах целей впечатляет.

Так стало ясно, что методы и дозы отравители оттачивали на Северном Кавказе, где давно происходили странные смерти.

Яд для Кавказа

Первая в этом ряду – смерть в 1998 году Ахмада-кади Ахтаева. В 1998 году он внезапно умер в своем родном селении Кудали (Дагестан) по пути на утренний намаз. Версия об отравлении возникла сразу.

Ахтаев – врач высокой квалификации, с детства в условиях строжайшей тайны получал исламское образование, великолепно знал арабский и Коран. С 1982 года возглавил дагестанское религиозное подполье, с 1984 – всесоюзное. В 1990 его избрали амиром всесоюзной Исламской партии возрождения на съезде в Астрахани, первой и самой мощной партии в СССР, насчитывавшей более 100 тысяч активных членов. Уникальная объединяющая фигура.

Второй раз тема боевых ядов возникла в 2002, когда внезапно умер полевой командир Хаттаб, а вместе с ним еще четверо человек, которые соприкасались с переданным ему письмом. Прошло 16 лет – и в январе 2018 года участник отравления слил в СМИ информацию о том, как «специалист по ядам» прилетал спецбортом на задание. Состав яда «предусматривал, что действовать он начнет только на вторые-третьи сутки, а выглядеть все будет как смерть от пищевого отравления».

Увы, данных в списке Грозева за тот период нет.

Зато там есть 15 поездок Осипова на Кавказ за 2012-2013 годы – именно в тот период ФСБ предпринимала множество попыток убить Доку Умарова. 7 сентября 2013 Доку Умаров умер вместе с еще четырьмя людьми, а в 2017 году ФСБ обнаружила его тело, выкопала его и похвасталась, что отравила его сильнодействующим ядом.

Этих людей даже не нужно шантажировать гамлетовской «Мышеловкой» – они сами о себе все рассказывают.

Яд для Тимура Куашева

Это отравление в 2014 году было целенаправленным убийством по отработанной схеме. Но что это за схема, понятно только теперь. 1 августа 2014 года в предместье Нальчика (Кабардино-Балкария) было найдено тело 26-летнего журналиста Тимура Куашева. Когда его обмывали, на лице и коленях обнаружили гематомы, а в левой подмышке – след от укола.

Две судмедэкспертизы не установили его природу. Камеры по вероятному маршруту машины, на которой его вывезли убийцы, в тот день не работали. Тимур – известный журналист. Еще ребенком он снимался в фильме о депортации балкарцев. Он вел репортажи для «Мемориала» с суда поделу о 58-ми (о мятеже в Нальчике 13 октября 2005 года). Он неоднократно заявлял, что за ним ведется слежка, однако полиция на заявления не реагировала.

ОБСЕ и ЮНИСЕФ потребовали расследовать его смерть. Но дело закрыто. Два фигуранта списка Грозева – все тот же Осипов и Александров – могли иметь отношение к убийству Куашева.

Осипов прилетел из Москвы в Минводы 22 июля 2014 года. На вылет из Минвод у него было два билета – на 31 июля и 1 августа. Обычная практика этих химиков, как теперь мы знаем. Александров улетел из Владикавказа 2 августа – не иначе как проверял, чтобы следов яда не было.

5 сентября Осипов прилетел снова во Владикавказ, а 9-го улетел из Владикавказа. В это время у следствия кипела работа, как отбиваться от вопросов по Тимуру. И 12 сентября последовал ответ: экспертиза ничего не показала.

Минводы и Владикавказ – два самых близких аэропорта к Нальчику. И там, и там много рейсов, а билеты гораздо дешевле, чем в Нальчик, где маленький аэропорт и местные всегда замечают чужаков.

Надо понимать, что методы спецслужб КБР – эксцесс даже по меркам Кавказа.

Так, они использовали термин «молящиеся» как повод для преследования. Закрытие мечетей, налеты, выбривание крестов, пытки с вливанием водки в горло, истязание инвалидов, алкогольные киоски рядом с мечетями, запрет на все – от футбольных турниров до разведения лошадей.

Спецслужбы закрыли Институт исламских исследований. А его попечителя бывшего советского офицера КГБ Руслана Нахушева, который собрал архив беспредела спецслужб, в 2005 году похитили, пытали, выкрали у него этот архив и – растворили в кислоте.

У них считается, что яд – интеллигентнее, чем ванна с кислотой.

Помните, что делал Гамлет, когда актеры представляли «Мышеловку»? Он следил за лицом убийцы своего отца.