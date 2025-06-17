Спикер парламента Армении Ален Симонян рассказал об ожидающемся визите премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Армянский чиновник назвал поездку одним из шагов правительства для нейтрализации рисков, связанных с ирано-израильской эскалацией.

«Думаю, что этот визит исторический. Потому что руководитель Армении впервые осуществит визит на подобном уровне», — сказал Симонян журналистам в парламенте. Спикер подчеркнул значимость предстоящей встречи на фоне растущей напряженности в регионе.

Симонян затруднился пояснить, официальный это или рабочий визит, но назвал его «двусторонним».

Подробности и программу визита спикер представлять не стал, предложив обратиться в пресс-службу премьер-министра Армении.

Турецкая сторона пока не комментировала информацию о готовящемся визите армянского премьера.

Напомним, 5 июня между лидерами Турции и Армении состоялся телефонный разговор, в ходе которого собеседники обсудили вопросы армяно-турецких отношений и региональные проблемы.

Накануне в Анкаре прошла встреча заместителя министра иностранных дел Турции, посла Беррис Экинджи и замглавы МИД Армении Ваана Костаняна. Стороны обменялись мнениями по ряду двусторонних и региональных вопросов.