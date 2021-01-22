Что такое «Стратегия 2020»

В 2008 году российское правительство утвердило концепцию социально-экономического развития страны до 2020 года. Тогда же стало ясно, что посреди мирового финансового кризиса ни о каком росте экономике речи не идет. Фондовой рынок и валютный курс обваливались, и документ правительства потерял свою актуальность.

Стране нужно нужен был новый план, который будет содержать ответы на вопросы о том, где найти источники роста экономики, что делать с медициной, образованием, наукой. К разработке документа решили привлечь сотни экспертов Высшей Школы Экономики и Российской Академии Народного Хозяйства. Они и составили «Стратегию 2020», 800-страничный документ, который предполагал последовательное развитие страны вплоть до 2020 года. Но, в отличие от программы 2008 года, «Стратегия 2020» так и не была утверждена правительством.

«Эта осторожность понятна – после кризиса, разразившегося в том же 2008-м, пришлось вносить коррективы в планы и на всякий случай (вдруг новая волна кризиса накатит!) не отягощать себя формальными обязательствами. Однако в политическом пиаре «Единой России» тезисы «стратегии» использовались активно», – писали журналисты отдела политики газеты «МК».

Рост экономики или падение?

В 2020 году Россия должна была войти в пятерку стран, которые лидируют по объемам ВВП. Однако все последние годы страна на шестом месте по этому показателю. В первой пятерке Китай, США, Индия, Япония и Германия. Но эту задачу власти страны решили все-таки выполнить. Вхождение России в пятерку сильнейших экономик мира закреплено в майских указах Владимира Путина. По прогнозам МВФ, к 2024-му году Россия может обогнать Германию по показателям ВВП. Однако эти расчеты делались еще до пандемии коронавируса, которая внесла свои коррективы в экономики разных государств.

Но вернемся к нашей «Стратегии 2020». Еще один пункт документа, который касался экономики, – рост ВВП на 6,5% в год. Вместе с этим были обещаны либерализация экономических институтов, конкурентоспособность бизнес-среды, развитие новых технологий и высокотехнологичных производств.

Однако прогнозы и реальность разошлись. Так, по данным Международного валютного фонда, в 2014-2018 годах среднегодовой рост ВВП России составил лишь 0,5%, вместо обещанных «Стратегией» 6,5%.

«Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», – написало издание РБК со ссылкой на документы МВФ.

Снижение доходов людей

Согласно концепции развития страны, реальные доходы населения по итогам 2020 года должны были увеличиться на 64-72% по сравнению с 2012 годом. В период с 2007 по 2013 доходы людей действительно росли, но после 2014 снова началось сокращение.

В середине прошлого года Росстат отчитался, что доходы россиян во втором квартале 2020 упали на 8% в годовом выражении. Это рекордное квартальное падение с 1999 года. Конечно, на эти данные повлияла и пандемия коронавируса, которая ударила по российской экономике. Однако показатели начали ухудшаться еще задолго до появления коронавируса. Так, с 2012 по 2019 годы реальные располагаемые доходы россиян сократились на 5%.

Население продолжает беднеть

Согласно «Стратегии 2020», уровень абсолютной бедности в России должен был снизиться с 13,4% в 2007 году до 6-7% к 2020. Однако и здесь нет никаких улучшений. По данным Росстата, число бедных людей в России во II квартале 2020 года выросло на 1,3 миллиона человек и составило 19,9 млн.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в майском указе поставил задачу снизить бедность в два раза к 2024 году (по сравнению с показателем в 12,9% бедности в 2017 году). Однако в июле прошлого года глава государства выпустил новый указ. Теперь сократить бедность в два раза планируется не к 2024 году, а к 2030.

Еще одна из целей «Стратегии» – средний класс в стране должен увеличиться до более половины населения. В середине 2020 президент Владимир Путин сказал, что к среднему классу относятся боле 70 процентов россиян. К этой категории людей глава государства относит тех, у кого доходы в полтора раза превышают МРОТ, то есть тех россиян, у кого зарплата больше 17 тыс. рублей.

При этом, Всемирный банк уточнял, что представители среднего класса должны ориентироваться на мировой рынок. То есть покупать импортные машины, ездить на отдых за границу и получать хорошее образование.

По данным исследования Высшей Школы Экономики, к среднему классу в стране относятся только 38% россиян. Однако всем реальным критериям, в числе которых, к примеру, наличие дачи и подчиненных на работе, отвечали только 7%. А швейцарский банк Credit Suisse считает, что к среднему классу можно отнести лишь тех, чей годовой доход превышает 18 тысяч долларов. Таких в России набралось только 4 процента.

По словам экономиста Сергея Гуриева, власти не реализовали многие обещанные реформы в стране. В итоге, добиться предполагаемых экономических результатов не удалось. А снижение цен на нефть, война и изоляция от мировой экономики и вовсе похоронили надежды на ускорение экономического роста.

«Решение российских проблем лежит в прямо противоположном направлении – в реализации много раз обещанных, но пока так и не проведенных реформ: защита прав собственности, верховенства закона и конкуренции, сокращение госприсутствия и борьба с коррупцией, реинтеграция России в мировую экономику, инвестиции в человеческий капитал», – пишут «Ведомости» со ссылкой на Сергея Гуриева.

Провалы в социальном секторе

Не достигли власти и показателей в социальной сфере. В «Стратегии» от 2008 говорится, что до 2020 года обеспеченность россиян жильем должна быть увеличена с 22 до 35 квадратных метров. Сейчас по этому показателю страна отстает не только от стран ЕС, но и от Китая, где население больше чем в России в 10 раз.

В стране должны были увеличиться расходы на здравоохранение, с 3,6% до 6,7% – как в развитых странах. Но ситуация стала еще хуже. А с началом пандемии COVID-19 тысячи пациентов заявляют о нехватке коек в больницах, врачей, лекарств. А сами медики жалуются на невыплату надбавок за работу с коронавирусными пациентами и нехватку элементарных средств защиты от вируса.

Расходы на образование должны были увеличиться до 6,5-7% к 2020 году. Однако в 2019 они сократились до 3,5% ВВП. Все еще в стране остаются актуальными проблема нехватки школ и учителей. При этом учителя жалуются на низкие зарплаты.

«План властей стал маловероятным для исполнения на фоне санкций и кризисов», – цитирует издание The Bell руководителя направления Deloitte по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Екатерину Трофимову. «Планирование в России часто основывается на «ожиданиях и пожеланиях», а не на просчитанных макроэкономических прогнозах. Уровень выполнения таких стратегий достаточно низкий», – считает эксперт.

В марте 2018 года Владимир Путин обвинил в провале целей из «Стратегии 2020» мировой экономический кризис 2008 года.

«В 2008 году мы практически достигли этой планки. Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине, он пришел к нам извне. И тогда у нас встала другая задача, более примитивная. Я хочу напомнить: она заключалась в том, чтобы не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан», – заявилон.