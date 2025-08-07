ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Скончался один из главных организаторов переворота в Мьянме
В Мьянме умер заместитель главы военного правительства генерал Мьин Шве, который с июля 2024 года находился на лечении в военном госпитале столицы
Скончался один из главных организаторов переворота в Мьянме
Мьин Шве / Reuters
19 часов назад

Заместитель главы военного правительства Мьянмы Мьин Шве скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило государственное телевидение MRTV.

По его данным, Мьин Шве с июля 2024 года находился в отпуске по состоянию здоровья. Он проходил лечение в военном госпитале в столице страны — Нейпьидо. О дате государственных похорон пока не объявлено.

Мьин Шве возглавлял Национальный совет обороны и безопасности — формально конституционный орган, который де-факто находится под контролем военных. Этот совет считается высшим органом принятия решений в вопросах национальной безопасности и обладает полномочиями по введению режима чрезвычайного положения.

Генерал занял пост заместителя главы государства 1 февраля 2021 года — в день военного переворота, когда армия Мьянмы арестовала президента Вин Мьинта и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи.

Военные пришли к власти в Мьянме в феврале 2021 года, обвинив прежние власти в фальсификациях на выборах. После ареста лидеров правящей партии в стране был введен режим чрезвычайного положения, который затем неоднократно продлевали.

Рекомендуется

Против хунты выступил альянс повстанческих движений под названием «Союз трех братьев». В него входят Армия национально-демократического альянса Мьянмы, буддистская Армия Аракана и Освободительная армия народа Таанг.

В июле 2024 года глава хунты Мин Аун Хлайнг временно принял на себя обязанности Мьин Шве из-за ухудшения его состояния. Тогда местные СМИ сообщали, что генерал не способен выполнять повседневные действия, включая прием пищи.

31 июля 2025 года военные власти Мьянмы объявили об окончании режима чрезвычайного положения, который действовал более четырех с половиной лет. Это решение было принято на фоне подготовки к всеобщим выборам, намеченным на конец года.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с момента переворота в стране погибли не менее 5 350 мирных жителей, более 3,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

СвязанныеTRT Global - Военные Мьянмы заявили о переходе к демократии
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us