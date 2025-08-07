Заместитель главы военного правительства Мьянмы Мьин Шве скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило государственное телевидение MRTV.
По его данным, Мьин Шве с июля 2024 года находился в отпуске по состоянию здоровья. Он проходил лечение в военном госпитале в столице страны — Нейпьидо. О дате государственных похорон пока не объявлено.
Мьин Шве возглавлял Национальный совет обороны и безопасности — формально конституционный орган, который де-факто находится под контролем военных. Этот совет считается высшим органом принятия решений в вопросах национальной безопасности и обладает полномочиями по введению режима чрезвычайного положения.
Генерал занял пост заместителя главы государства 1 февраля 2021 года — в день военного переворота, когда армия Мьянмы арестовала президента Вин Мьинта и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи.
Военные пришли к власти в Мьянме в феврале 2021 года, обвинив прежние власти в фальсификациях на выборах. После ареста лидеров правящей партии в стране был введен режим чрезвычайного положения, который затем неоднократно продлевали.
Против хунты выступил альянс повстанческих движений под названием «Союз трех братьев». В него входят Армия национально-демократического альянса Мьянмы, буддистская Армия Аракана и Освободительная армия народа Таанг.
В июле 2024 года глава хунты Мин Аун Хлайнг временно принял на себя обязанности Мьин Шве из-за ухудшения его состояния. Тогда местные СМИ сообщали, что генерал не способен выполнять повседневные действия, включая прием пищи.
31 июля 2025 года военные власти Мьянмы объявили об окончании режима чрезвычайного положения, который действовал более четырех с половиной лет. Это решение было принято на фоне подготовки к всеобщим выборам, намеченным на конец года.
Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с момента переворота в стране погибли не менее 5 350 мирных жителей, более 3,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.