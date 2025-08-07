Заместитель главы военного правительства Мьянмы Мьин Шве скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило государственное телевидение MRTV.

По его данным, Мьин Шве с июля 2024 года находился в отпуске по состоянию здоровья. Он проходил лечение в военном госпитале в столице страны — Нейпьидо. О дате государственных похорон пока не объявлено.

Мьин Шве возглавлял Национальный совет обороны и безопасности — формально конституционный орган, который де-факто находится под контролем военных. Этот совет считается высшим органом принятия решений в вопросах национальной безопасности и обладает полномочиями по введению режима чрезвычайного положения.

Генерал занял пост заместителя главы государства 1 февраля 2021 года — в день военного переворота, когда армия Мьянмы арестовала президента Вин Мьинта и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи.

Военные пришли к власти в Мьянме в феврале 2021 года, обвинив прежние власти в фальсификациях на выборах. После ареста лидеров правящей партии в стране был введен режим чрезвычайного положения, который затем неоднократно продлевали.