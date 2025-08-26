Австралия объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном после того, как национальная разведка обвинила Тегеран в организации поджогов еврейских объектов в стране. Об этом во вторник заявил премьер-министр Энтони Албаниз.

По данным Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO), иранские власти стояли за поджогом предприятия Lewis Continental Kitchen в Сиднее в октябре 2023 года и атакой на синагогу в Мельбурне в декабре.

«ASIO собрала достаточно достоверной информации, чтобы прийти к глубоко тревожительному выводу: иранское правительство организовало по меньшей мере две атаки», — сказал Албаниз.

Премьер назвал эти действия «опасной агрессией, спланированной иностранным государством на австралийской земле», подчеркнув, что они были направлены на подрыв социальной сплоченности и посев розни внутри общества.