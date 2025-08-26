МИР
Австралия разорвала дипотношения с Ираном
Разведка страны обвинила Тегеран в организации поджогов на австралийской территории
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз / AP
26 августа 2025 г.

Австралия объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном после того, как национальная разведка обвинила Тегеран в организации поджогов еврейских объектов в стране. Об этом во вторник заявил премьер-министр Энтони Албаниз.

По данным Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO), иранские власти стояли за поджогом предприятия Lewis Continental Kitchen в Сиднее в октябре 2023 года и атакой на синагогу в Мельбурне в декабре.

«ASIO собрала достаточно достоверной информации, чтобы прийти к глубоко тревожительному выводу: иранское правительство организовало по меньшей мере две атаки», — сказал Албаниз.

Премьер назвал эти действия «опасной агрессией, спланированной иностранным государством на австралийской земле», подчеркнув, что они были направлены на подрыв социальной сплоченности и посев розни внутри общества.

Перед официальным объявлением правительство Австралии уведомило посла Ирана Ахмада Садеги о его скорой высылке. Одновременно Канберра отозвала своих дипломатов из Тегерана в третью страну.

Министерство иностранных дел Австралии также обновило рекомендации для граждан, повысив уровень угрозы до максимального — «не ездить в Иран». Ведомство предупредило, что иностранцы, включая австралийцев и обладателей двойного гражданства, подвергаются высокому риску произвольных арестов и задержаний.

Правительство Австралии также порекомендовало своим гражданам, находящимся в Иране, как можно скорее покинуть страну.

