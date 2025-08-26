МИР
1 мин чтения
Над Эстонией взорвался боевой дрон
Жертв и разрушений не зафиксировано
FPV дрон / Reuters
26 августа 2025 г.

Боевой дрон, предположительно украинский, упал и взорвался на территории Эстонии, не причинив жертв и разрушений. Как передает Assosiated Press, об этом во вторник сообщили власти страны.

Фрагменты беспилотника и воронку от взрыва обнаружил сельхозработник вблизи города Тарту, примерно в 75 километрах от российской границы.

Глава Департамента внутренней безопасности Эстонии Марго Паллонен заявил, что, по предварительным данным, дрон был нацелен на объекты в России, однако его траектория была нарушена из-за российских средств радиоэлектронной борьбы и GPS-глушения, после чего аппарат залетел в эстонское воздушное пространство.

Премьер-министр Эстонии Кристьен Михал напомнил, что Россия давно применяет GPS-глушение для дестабилизации авиационного и морского движения в регионе.

Случаи падения беспилотников в сопредельных странах фиксируются регулярно. На прошлой неделе польский министр обороны назвал провокацией падение российского дрона на востоке страны.

Варшава тогда заявила, что подобные инциденты происходят практически во всех странах НАТО, включая Скандинавию, государства Балтии, Польшу, Румынию и Литву.



