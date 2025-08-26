Боевой дрон, предположительно украинский, упал и взорвался на территории Эстонии, не причинив жертв и разрушений. Как передает Assosiated Press, об этом во вторник сообщили власти страны.

Фрагменты беспилотника и воронку от взрыва обнаружил сельхозработник вблизи города Тарту, примерно в 75 километрах от российской границы.

Глава Департамента внутренней безопасности Эстонии Марго Паллонен заявил, что, по предварительным данным, дрон был нацелен на объекты в России, однако его траектория была нарушена из-за российских средств радиоэлектронной борьбы и GPS-глушения, после чего аппарат залетел в эстонское воздушное пространство.

Премьер-министр Эстонии Кристьен Михал напомнил, что Россия давно применяет GPS-глушение для дестабилизации авиационного и морского движения в регионе.