Украинские атаки беспилотников нарушили работу по меньшей мере десяти российских нефтеперерабатывающих заводов и остановили около 17% мощностей – 1,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Украина активизировала атаки дронами на российские нефтеперерабатывающие заводы и объекты экспорта топлива, нанеся удар по ключевому сектору российской экономики.

Это привело к дефициту бензина в отдельных регионах России, включая оккупированный Крым, южные области и Дальний Восток. Местные жители жалуются на рост цен на топливо и очереди на заправках.

Отмечается, что атаки происходят на фоне попыток США продвинуть мирные переговоры и заявлений аналитиков. Киев, таким образом, демонстрирует способность нанести значительный ущерб российской экономике.