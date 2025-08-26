Вето, наложенное президентом Польши Каролем Навроцким на закон о поддержке украинских беженцев, не приведет к отключению спутникового интернета Starlink, который используется Украиной на фронте. Об этом заявил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий.

Ранее министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский утверждал, что решение Навроцкого фактически «отключает Украине интернет». По его словам, это «конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине», и «лучший подарок войскам Путина».

В ответ Богуцкий отметил: «Вы должны бороться с манипуляциями и дезинформацией в сети, а не создавать их». Он подчеркнул, что вето президента не затрагивает работу Starlink, так как расходы на спутниковую связь финансируются в рамках действующего закона, и внесенный в сейм президентский проект сохраняет этот порядок.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на одобренный сеймом законопроект о продлении временной защиты и социальных льгот для украинских беженцев.

Интернет Starlink для Украины оплачивается польским Министерством цифровизации.