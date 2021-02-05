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Росгвардия за зиму потратила 740 млн рублей на технику для разгона митингов
При этом на портале госзакупок не размещалось извещение о проведении аукциона ни по одному из договоров на поставку броневиков и автозаков
Росгвардия за зиму потратила 740 млн рублей на технику для разгона митингов
Бронированная машина ВПК-233 136 («Тигр») Фото: Юрий Пашолок / Livejournal / Others
5 февраля 2021 г.

Росгвардия с декабря 2020 года потратила 740 млн рублей из федерального бюджета на приобретение броневиков и автозаков,выяснили «Открытые медиа», проанализировав данные сайта госзакупок.

Так, 147,4 млн рублей ушли на приобретение 12 специальных бронированных машин ВПК-233 136 («Тигр»). Одна такая машина стоит почти 12,3 млн рублей. Подрядчиком стала «Военно-промышленная компания» Олега Дерипаски. Предприятие должно будет поставить шесть «Тигров» в Москву, два – в Нижний Новгород и по одному в Санкт-Петербург, Моздок, Екатеринбург и Новосибирск.

Еще 99,5 млн рублей Росгвардия потратила на 15 автомобилей для транспортирования нарядов полиции (АТНП-5350). По четыре машины планируется поставить в центры материально-технического обеспечения службы в Ростове-на-Дону, Моздоке и селе Сосновка в Хабаровском крае, еще две – в Екатеринбург, одну – в Новосибирск. Контракт получил «Комбинат автомобильных фургонов», акционером которого является спонсор «Единой России» Алий Чеченов. Ведомство заплатит предприятию по 6,6 млн рублей за каждый автомобиль.

Оба договора на поставку техники для ведомства были заключены 2 февраля, при этом ни по одному из них на портале госзакупок не размешалось извещение о проведении аукциона, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Росгвардия в 2020 году потратила около 2,59 млрд рублей на транспорт, экипировку и спецсредства, которые используются при разгоне акций протеста. Из них более 1,1 млрд рублей ведомство выделило на защитную экипировку для бойцов. Свыше 830 млн рублей было потрачено на транспортные средства – автобусы и бронированные автомобили.

На спецсредства ведомство в прошлом году израсходовало около 60 млн рублей. На эти деньги были закуплены электрошокеры, перцовые баллончики, светозвуковые гранаты и резиновые снаряды для гранатометов, предназначенные для разгона толпы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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