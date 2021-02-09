КУЛЬТУРА
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Родственники убитых в ЦАР журналистов против памятника на деньги Пригожина
В письме президенту РФ Владимиру Путину, лидеру ЦАР Фостен-Арканжу Туадере и главе СК Александру Бастрыкину они назвали предложение бизнесмена поставить мемориал на его средства «глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких»
Родственники убитых в ЦАР журналистов против памятника на деньги Пригожина
Российский бизнесмен Евгений Пригожин / Фото: ТАСС / Others
9 февраля 2021 г.

Родственники журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые были убиты в 2018 году в Центральноафриканской республике (ЦАР), попросили не устанавливать памятник на месте их гибели на средства близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Люди последнего, предположительно, имеют отношение к нападению на россиян, о чем неоднократно сообщали многие российские и западные СМИ, проводившие расследование инцидента.

Как передает «Дождь», родственники журналистов в своем письме в адрес президента России Владимира Путина, президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина назвали предложение Пригожина поставить памятник «глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких».

«У нас имеются обоснованные опасения, что на следствие оказывают влияние те же лица, что принимали участие в убийстве, а следователи обеих стран не решаются расследовать преступление, возможные фигуранты которого прячутся за спины политиков. Именно этим обстоятельством мы объясняем медлительное и малорезультативное расследование преступления и в России, и в ЦАР, и отсутствие какого-либо сотрудничества по делу со следователями Германии», – цитирует «Медуза» авторов письма.

В обращении также говорится, что до тех пор, пока убийц журналистов не осудят, «памятник на этом месте будет памятником убийству, убийцам и самому Пригожину».

В январе текущего года Евгений Пригожин предложил властям ЦАР установить за свой счет монумент на месте гибели российских журналистов.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Они приехали в страну для съемок документального фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер», за которой стоит Пригожин, для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

В Следственном комитете тогда заявляли, что российских журналистов в ЦАР убили местные жители с целью ограбления. Центр «Досье» Михаила Ходорковского, в свою очередь, высказал мнение, что эта версия не соответствует действительности. По его сведениям, ее придумали сотрудники структур Пригожина, а нападение на россиян заранее спланировали.

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ИСТОЧНИК:TRT Russian
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