ПОЛИТИКА
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Турецкий фонд провел конференцию «Крымское ханство и украинские казаки»
В онлайн-мероприятии приняли участие видные крымскотатарские деятели, среди них – председатель Меджлиса крымских татар и Всемирного конгресса крымских татар Рефат Чубаров
Турецкий фонд провел конференцию «Крымское ханство и украинские казаки»
Фото: «Крымские новости» / Others
15 февраля 2021 г.

14 февраля прошла онлайн-конференция «Крымское ханство и украинские казаки», организованная фондом Emel Kırım в рамках еженедельной программы Emel Fikir. Об этом сообщаетагентство «Крымские новости». Главным спикером стал специалист по современной османской истории и автор исследований о Крымском ханстве Андрей Живачевский. Он рассказал об истории союзничества и культурного взаимодействия ханства с казаками Украины, а также Османской империей.

В конференции также приняли участие глава Меджлиса крымскотатарского народа (KTMM) и председатель Всемирного конгресса крымских татар (DQTK) Рефат Чубаров; сотрудник Министерства культуры и информационной политики Украины, член KTMM и один из основателей агентства «Крымские новости» Гаяна Юксель; председатель ассоциации крымских татар Турции Мукремин Шахин; генсек Всемирного конгресса крымских татар (DQTK), адвокат Намык Кемаль Баяр; представитель Меджлиса крымскотатарского народа в Турции и председатель фонда Emel Kırım Зафер Каратай; писатель Серра Менекай и др.

Модератором беседы был Намык Кемаль Баяр. С благодарственной речью выступил член Наблюдательного совета фонда Emel Kırım и ответственный секретарь редакционной коллегии журнала Emel Озгюр Карахан. На церемонии открытия участники почтили память жертв, убитых 14 февраля сепаратистской террористической организацией РПК в районе Гаре на севере Ирака, и крымскотатарского поэта Хамди Гирайбая, со дня рождения которого исполнилось 120 лет.

В сентябре 2020 года в селе Чайка Киевской области открылсвои двери крымскотатарский культурный центр Birlik. На мероприятии присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса Рефат Чубаров, а также посол Турции в Киеве Ягмур Ахмед Гюльдере.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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