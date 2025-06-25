Начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир заявил, что удары Израиля «отбросили назад» ядерную программу Ирана на несколько лет. Однако военная кампания против Тегерана на этом не закончилась — она вступает в новую фазу.

«Мы завершили важный этап, но операция не окончена», — подчеркнул Замир. — «Ядерная и ракетная программы Ирана получили серьезный урон, но не уничтожены».

Теперь, как отметил военачальник, Израиль сосредоточит все внимание на войне в Газе, чтобы «уничтожить ХАМАС».

По оценкам ООН, в секторе только за последние три месяца после срыва перемирия погибли более 5 тыс. человек. Управление ООН по правам человека уточнило, что с конца мая в секторе более 400 палестинцев были убиты огнем израильских войск при попытке добраться до гуманитарной помощи.

Заявления Замира прозвучали вскоре после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам. Президент Дональд Трамп заявил, что американские силы «полностью уничтожили» ключевые иранские объекты.

Премьер-министр Нетаньяху также заявил, что «у Ирана никогда не будет ядерного оружия». Он уточнил, что уничтожены объекты в Натанзе, Исфахане и Араке, и пригрозил новыми ударами в случае восстановления программ.

Однако утечка разведданных, опубликованная агентством Reuters, показывает обратное: по оценкам Пентагона, ядерная программа Ирана будет восстановлена в течение нескольких месяцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Тегеран может тайно возобновить обогащение урана. Потому Великобритания, Франция и Германия выпустили совместное заявление с призывом к Ирану вернуться за стол переговоров. «Сейчас — момент для дипломатии», — говорится в документе.

Иран пока никак не комментировал заявления западных министров, однако ранее он сам предлагал разрешить конфликт путем переговоров.

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