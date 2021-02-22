В Стамбуле на военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) продолжаются работы по постройке третьего (второго строящегося в Турции) корвета типа Ada программы MILGEM для ВМС Пакистана по контракту 2018 года.

Головной фрегат F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MILGEM для ВМС Турции был спущен на воду в конце января 2021 года. Тогда на церемонии спуска присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впереди – работы с оборудованием, приемочные испытании в порту и крейсерские приемочные испытания, после чего корабль будет передан командованию ВМС Турции (ориентировочно в сентябре 2023 года). Главным подрядчиком проекта выступила турецкая военно-технологическая госкомпания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret), а также Aselsan и Havelsan. Всего в разработке фрегата участвуют 220 компаний, около 80 из которых – субподрядчики.

Первыми кораблями начатой в 2000 году турецкой программы MILGEM стали четыре корвета типа Ada, спроектированные в Турции при участии Николаевского государственного исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина) и построенные на той же Стамбульской военно-морской верфи. Они стали первыми крупными боевыми кораблями турецкого проекта. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada – в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada – в сентябре 2019 года.

В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более $2 млрд с турецкой проектно-конструкторской госкомпанией STM на поставку пакистанскому флоту четырех корветов типа Ada программы MILGEM. По соглашению, первые два корвета для Пакистана строятся в Стамбуле на İstanbul Naval Shipyard со сдачей в 2023 году, а два других будут построены при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах.

В декабре 2020 года было подписано соглашение о строительстве для ВМС Украины пяти корветов турецкого типа Ada программы MILGEM. При этом головной корвет должен быть полностью построен на турецкой верфи, остальные четыре корвета – в Украине на заводе «Океан» в Николаеве.

Первоначально программой MILGEM предусматривалась постройка для ВМС Турции 12 корветов типа Ada, однако затем было решено заменить в программе следующие после четырех первых корабли этого типа более крупными единицами, разработка которых была начата в Турции – четырьмя фрегатами проекта TF-100 (MILGEM-G) и четырьмя еще более крупными большими фрегатами (эсминцами ПВО) проекта TF-2000 (позднее количество запланированных кораблей проекта TF-2000 увеличено до семи).