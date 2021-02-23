Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения на международные поездки, в прошлом году Турцию для прохождения лечения посетили 1,2 млн человек из разных уголков мира, сообщает TRT Haber.

Иностранцы отдают предпочтение турецкой медицине из-за доступной стоимости лечения, короткого времени ожидания, качественного медицинского оборудования и технологий, а также наличия большого количества высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения.

Турция сегодня вышла на четвертое место в мировом рейтинге наиболее популярных стран для медицинского туризма, уступив Тайваню, Индии и Малайзии.

Президент Международной ассоциации оздоровительного туризма и образования Антальи доктор Мехмет Канполат отметил, что в последнее время растет число пациентов, которые целенаправленно прибывают на лечение из ряда европейских стран: «Люди захотели приехать сюда, увидев возможности Турции. Несмотря на пандемию, мы зафиксировали рост на 100%».

Например, все больше немцев и британцев приезжают в Турцию, чтобы получить услуги стоматологии, главная причина – стоимость и качество обслуживания.

Между тем наибольшее число пациентов прибыло в прошлом году в Турцию из Ирака, Азербайджана, Алжира, Саудовской Аравии и Казахстана.

На первом месте по востребованности среди медицинских услуг оказались хирургические операции, трансплантация волос, стоматология, экстракорпоральное оплодотворение и лечение онкологии.

Доход от медицинского туризма в 2020 году составил $ 4 миллиарда, самой прибыльной статьей оказалась пересадка волос – $1,3 миллиарда.

Ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что начало туристического сезона в Турции запланировано на апрель. «Наша цель – начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов, – подчеркнул глава Минкультуры. – Он [сезон] начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону. В начале мая будут праздники в России, во всех русскоязычных странах настанет сезон отпусков», – сказал министр.