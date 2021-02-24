В Германии для российского бизнесмена Романа Абрамовича строится новая 145-метровая яхта Solaris, на воду судно будет спущено уже на следующей неделе. Как пишет Forbes со ссылкой на источники на яхтенном рынке, после завершения строительства яхта будет относиться к так называемому классу суден поддержки. Его основной функцией станет обеспечение транспортировки небольших судов, субмарин или оборудования для дайвинга.

«Solaris будет самым крупным и эксклюзивным «эксплорером» на воде. Других таких суден поддержки нет и и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет», – отметил один из источников издания.

Solaris представляет собой экспедиционную моторную яхту со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Внутри будут размещены лифт, тренажерный зал, каюты с джакузи и бассейном, ангар для вертолетов, вертолетная площадка, а также гараж для сопроводительных суден. Всего яхта сможет вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

Стоимость 145-метрового судна оценивается в 250−300 миллионов долларов. По мнению основателя компании Smart Yachts Юлии Скопцовой, российскому миллиардеру яхта могла обойтись в 450 миллионов евро (537 миллионов долларов). Строительство Solaris заняло шесть лет, добавила она. В процессе строительства изменились не только сроки, но и размер яхты, указывает Скопцова: изначально планировалось, что он составит 138,96 метра.

В настоящее время ведутся работы по отделке лодки. Судно строится на верфи Lloyd Werft в Бремерхафене. Именно там, напоминает Forbes, в 2010 году для Абрамовича была построена 115-метровая экспедиционная яхта Luna, которую бизнесмен впоследствии продал другому российскому предпринимателю Фархаду Ахмедову.

Также Абрамовичу принадлежит 162,5-метровая Eclipse, которая в сентябре прошлого года бросила якорьв турецком Бодруме. Судно стоимостью 340 миллионов евро оснащено вертолетной площадкой и бассейном. Кроме того, в нем есть каюты класса люкс, сверхмалая подводная лодка и спортивный зал.

По итогам 2020 года Абрамович занял 10-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценило его состояние в 11,3 миллиарда долларов.