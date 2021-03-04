Как работает Clubhouse?

Clubhouse – новый формат социальной сети, чем-то напоминающий конференц-связь. Принцип ее довольно прост. После скачивания приложения в нем можно выбрать различные темы бесед, к примеру, технологии, книги, бизнес или здоровье. Чем больше информации пользователь дает приложению о своих интересах, тем больше комнат для разговоров предложит сама соцсеть. Принцип общения похож на конференцсвязь. Однако здесь разговаривает только определенная группа людей, а большинство участников комнаты просто слушают. При этом каждый участник обсуждения может «поднять руку» и задать интересующий его вопрос.

В социальной сети нет ни видео, ни картинок, ни текста. Только звук. Это можно воспринимать как присоединение к выпуску подкаста в прямом эфире.

Правда, что попасть туда могут не все?

Сейчас эта платформа закрыта для широкой публики, и попасть туда можно только по приглашению тех, кто уже получил доступ к социальной сети. Возможно, отчасти с этим и связан «хайп» вокруг Clubhouse. В одном из последних сообщений создатели соцсети объявили, что хотят к концу 2021 года завершить стадию бета-тестирования приложения, чтобы в конечном итоге они смогли «открыть Clubhouse для всего мира».

Кто создал эту соцсеть?

Социальная сеть была создана около года назад выпускниками Стэнфордского университета Полом Дэвинсоном и Роганом Сэтом. Дэвинсон в 2012 году создал приложение Highlight. Его принцип заключался в том, что система находила других пользователей поблизости и показывала, какие у них есть общие интересы. Эта соцсеть подверглась жесткой критике за нарушение приватности и в 2015 году была закрыта. А сам Пол Дэвинсом занялся новым проектом под названием Shorts. На этой платформе пользовать мог дать доступ к своим фото и видео другим людям.

«Идея состояла в том, чтобы дать людям максимально откровенный и интимный взгляд на вашу жизнь, сохраняя при этом частичку конфиденциальности. Если вы достаточно смелы, ваши близкие друзья могут с удовольствием заглядывать в каждую фотографию, видео и снимок экрана, а не только на самые лучшие. Так что называйте это жутким или новым рубежом в социальных сетях, но это то, что делает Shorts», – писалоиздание Techcrunch.

Однако Shorts также не стала популярной у пользователей, и Дэвинсон отказался от этого проекта, после чего вместе со своим знакомым Роганом Сэтом запустил Clubhouse. Последний в 2014 году основал студию, которая разрабатывала приложения для телефонов.

Как Clubhouse стал популярным?

В мае 2020 года в этой соцсети были зарегистрированы 1500 пользователей, и стоила она тогда 100 миллионов долларов. Сделать приложение популярным и известным помог миллиардер и бизнесмен Илон Маск. Он провел в Clubhouse аудиочат с генеральным директором Robinhood Владом Теневым. Их виртуальная встреча превысила лимит переговорной комнаты приложения, из-за чего транслировалась в прямом эфире на YouTube.

Этот разговор помог вывести Clubhouse в ТОП стартапов и спровоцировал резкий рост популярности соцсети. Сейчас ее стоимость оценивают в 1 млрд долларов. По состоянию на 18 февраля, в соцсети зарегистрировались около 8 миллионов человек. И это несмотря на то, что платформа все еще не публичная. По данным агентства Reuters, спрос на приложение сейчас настолько высок, что приглашения в Clubhouse даже продают на таких платформах, как Reddit, Ebay, Alibaba и так далее.

Эксперты говорят, что популярность новой соцсети связана с тем, что в ней уже довольно большое количество знаменитостей мирового уровня. К примеру Марк Цукерберг, Канье Уэст, Джаред Лето. С учетом возможностей соцсети, в теории любой человек может пообщаться со звездами. Для этого нужно лишь оказаться в нужной комнате в нужный момент. Вот что о популярности Clubhouse писал сооснователь агентства KFConsulting Илья Клишин.

«Основная причина ее популярности – это иллюзия прямого разговора со звездой. Ведь что было до этого? Вы смотрите «Дудя» в YouTube и понимаете, что он не говорит с вами. Вы слушаете подкаст, и как будто говорят с вами, но на самом деле нет. Ну а для самих лидеров мнений это, видимо, еще более наркотическая зависимость, чем лайки, постоянно убеждаться, что тебя готовы послушать 50 или 500 человек, ощущать свою аудиторию – это ли не нарциссический кайф для эго?», – написалКлишин в своем Facebook.

Приглашение Путина и войны Соловьева

В России приложение стало одним из самых скачиваемых в AppStore. Бизнесмен Илон Маск пригласил присоединиться к беседам президента России Владимира Путина. Сначала бизнесмен обратился к Путину на английском, затем на русском.

В Кремле заявили, что Владимир Путин не пользуется соцсетями лично и что сначала его помощникам нужно изучить эту платформу. Но, в отличие от самого президента, в Clubhouse зарегистрировалась его предполагаемая дочь Луиза Розова. В соцсети она пообщалась с журналистом Андреем Захаровым, автором расследованияо ней, которое вышло в издании «Проект».

Предполагаемая дочь российского президента сказала, что она никогда не пыталась себя популяризировать и что она не имеет никакого отношения к политике. Вот отрывок ее речи.

«Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что я раньше делала. Я учусь на факультете менеджмента в сфере арт и культуры в «тряпке». Да, я живу в своем арт-мире, в своем пузыре. Я не смотрю телевизор, иногда слежу за новостями в телеграм-каналах. Я смотрю модные показы, покупаю журнал Vogue, люблю пойти в соседний ресторан и съесть вкусную пасту, обсудить с друзьями последние сплетни и расследования», – сказалаона в разговоре с журналистом Андреем Захаровым.

Зарегистрировался в Clubhouse и телеведущий Владимир Соловьев. Журналист запустил свою комнату «Почему не взлетела квир революция в России», после чего на него пожаловались пользовали соцсети и аккаунт Соловьева заблокировали. Вскоре Роскомнадзор направил в адрес приложения письмо с требованием восстановить страницу российского ведущего.

Clubhouse возьмут под контроль

Заинтересовались соцсетью и в Общественной палате России. Там сказали, что Роскомнадзор и правоохранительные органы должны контролировать Clubhouse так же, как и другие соцсети.

«Надо задуматься о фиксации того, что происходит в приложении. При наличии историй, беспокоящих или пользователей, или социальные группы, нужно будет постоянно отслеживать, в режиме онлайн записывать то, что происходит, уже с внешнего носителя», – заявилчлен Общественной палаты России Артем Кирьянов.

Между тем, в самой соцсети 23 февраля заявили об утечке аудиоразговоров из нескольких «комнат» Clubhouse. Разработчики рассказали, что один из пользователей получил доступ к беседам и транслировал их на посторонний сайт. Его аккаунт уже заблокировали. Эксперт из Стэнфордской интернет-обсерватории Алекс Стамос заявил, что обнаружил уже несколько недостатков безопасности соцсети. Так, по его информации, за внутренние операции в соцсети отвечает стартап Agora, который базируется в Шанхае. По словам Стамоса, эксперты обеспокоены тем, что китайское правительство может прослушивать разговоры в Clubhouse.

При этом различные кибеэксперты говорят, что социальная сеть пока только набирает популярность, и новые проблемы, связанные с безопасностью, будут еще появляться.