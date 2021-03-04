Роскосмос объявил о запуске телеканала «Первый Космический», сообщается на сайте государственной корпорации.

Вещание телеканала, доступного зрителям спутникового и онлайн-телевидения, началось 4 марта.

Главным отличием «Первого Космического» от других телеканалов станут прямые эфиры запусков объектов, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов «Роскосмоса».

«Первый Космический» создан «Роскосмосом» совместно с компанией «Первый ТВЧ», специализирующейся на производстве и дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного ТВ. Среди продукции «Первого ТВЧ» каналы «Охотник и рыболов», «Зоо ТВ» и «Загородный».

В январе этого года стало известно, что Совет по космосу Российской академии наук рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Решение было принято после доклада главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Ведомство планировало создать сверхтяжелую ракету «Енисей» к 2028 году. Эти работы были включены в программу развития отечественной космонавтики до 2030 года. Ракета предназначалась для доставки грузов и космонавтов к Луне. Испытания сверхтяжелой ракеты были запланированы на 2035 год.

Амбициозные планы Роскосмоса по «поднятию с колен» российской космической отрасли снова остались на бумаге. Госкорпорация второй год подряд проваливает план по осуществлению космических пусков, отмечал тогда The Insider.

Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса стало дежурно озвучиваемой властями и руководством Роскосмоса задачей, при том, что сверхтяжелый класс для России – весьма сомнительная новация, писал TRT на русском.

Кроме того, за последние 12 лет в России до минимума упалочисло космических пусков. По итогам 2020 года Россия провела 16 запусков – по 7 с космодромов Байконур и Плесецк и по одному с «Восточного» и Куру. Итоговый результат оказался втрое ниже плана, озвученного Роскосмосом в декабре 2019 года (не менее 50 пусков).