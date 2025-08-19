Высокопоставленный представитель администрации США в беседе с Reuters заявил, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Венгрии. Такое решение обусловлено тем, что страна вышла из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) и формально не обязана задерживать Путина по запросу Гааги.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что лидеры планируют встретиться в течение ближайших двух недель, но не стал уточнять место встречи. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом отверг возможность провести саммит в Париже, как это было в 2019 году — во время первой и единственной очной встречи Путина и Зеленского. При этом глава Франции предложил провести саммит в Женеве.

Пока ни Кремль, ни Киев не подтвердили выбор локации. До этого двусторонние переговоры украинской и российской делегаций проходили в Стамбуле.

Если лидеры России и Украины согласятся на встречу, этот шаг станет самой близкой попыткой прямого диалога двух лидеров за последние шесть лет.

Выбор Венгрии отражает перемены в дипломатической игре после последних инициатив президента США Дональда Трампа. Для маленькой центральноевропейской страны проведение такой встречи стало бы событием исторического масштаба. Удастся ли Будапешту стать площадкой для прорыва — теперь зависит от Путина и Зеленского.