Высокопоставленный представитель администрации США в беседе с Reuters заявил, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Венгрии. Такое решение обусловлено тем, что страна вышла из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) и формально не обязана задерживать Путина по запросу Гааги.
Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что лидеры планируют встретиться в течение ближайших двух недель, но не стал уточнять место встречи. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом отверг возможность провести саммит в Париже, как это было в 2019 году — во время первой и единственной очной встречи Путина и Зеленского. При этом глава Франции предложил провести саммит в Женеве.
Пока ни Кремль, ни Киев не подтвердили выбор локации. До этого двусторонние переговоры украинской и российской делегаций проходили в Стамбуле.
Если лидеры России и Украины согласятся на встречу, этот шаг станет самой близкой попыткой прямого диалога двух лидеров за последние шесть лет.
Выбор Венгрии отражает перемены в дипломатической игре после последних инициатив президента США Дональда Трампа. Для маленькой центральноевропейской страны проведение такой встречи стало бы событием исторического масштаба. Удастся ли Будапешту стать площадкой для прорыва — теперь зависит от Путина и Зеленского.
Препятствия на пути к саммиту
В понедельник глава Белого дома принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, всего через несколько дней после собственной встречи с Путиным на Аляске. По словам европейских дипломатов, именно Путин предложил сначала провести двусторонний разговор с Зеленским, а затем — трехсторонний саммит с участием Трампа, отмечает Reuters. Впрочем, в Кремле эту информацию пока не подтвердили.
Зеленский назвал обещание США гарантировать безопасность Украины «серьезным шагом вперед». Он отметил, что документы могут быть подготовлены в течение десяти дней, и подтвердил намерение Киева закупить американское вооружение на сумму около $90 млрд.
Однако препятствия сохраняются. Российский МИД отверг возможность участия войск НАТО в обеспечении будущего соглашения. Москва также настаивает на том, чтобы Украина официально признала подконтрольные российским войска восточные регионы частью России. Речь идет о пяти областях — Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, а также об аннексированном еще в 2014 году Крыме.