Отношения Москвы и Баку стремительно охладевают. Первым ударом стала трагедия со сбитым самолет AZAL — инцидент, за который Россия отказывается брать ответственность. Вторым — массовые задержания с применением насилия азербайджанцев в Екатеринбурге. Эти эпизоды и по отдельности способны подорвать доверие, а вместе превращают «трещину» в пропасть.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» подчеркнул: «Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы реагируем исключительно конструктивно и в рамках закона, но никогда не потерпим никаких признаков и проявлений агрессии или неуважения к нам».

В подтверждение своей позиции он напомнил: в истории взаимоотношений двух стран уже бывали трагические эпизоды, когда Азербайджан действовал иначе — открыто признавал ошибки и брал на себя ответственность. Так, во время Второй Карабахской войны азербайджанские военные случайно сбили российский вертолет, приближавшийся к границе со стороны Армении.

«В тот же день я позвонил президенту России и принес извинения. Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Минобороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности», — рассказал лидер страны. По его словам, именно такой реакции — признания, компенсаций, ответственности — Баку ждал и от Москвы в аналогичной ситуации. Но ее не последовало.

В отношениях двух стран всплыли и другие моменты, о которых раньше принято было молчать или не обращать внимание. Алиев заявил, что Баку с «первых дней российского вторжения в Украину» поддерживает Киев и осуждает нарушение территориальной целостности страны. А кроме того, напомнил о части истории, которую в РФ отказываются принимать: «В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его».

Официально президент РФ Владимир Путин эти заявления не комментировал. Но отдельные политики в Москве высказались резко. Так, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил: «Азербайджан не является нашим союзником, не является нашим стратегическим партнером и не являлся, на самом деле».

Экономика как связующее звено