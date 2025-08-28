Отношения Москвы и Баку стремительно охладевают. Первым ударом стала трагедия со сбитым самолет AZAL — инцидент, за который Россия отказывается брать ответственность. Вторым — массовые задержания с применением насилия азербайджанцев в Екатеринбурге. Эти эпизоды и по отдельности способны подорвать доверие, а вместе превращают «трещину» в пропасть.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» подчеркнул: «Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы реагируем исключительно конструктивно и в рамках закона, но никогда не потерпим никаких признаков и проявлений агрессии или неуважения к нам».
В подтверждение своей позиции он напомнил: в истории взаимоотношений двух стран уже бывали трагические эпизоды, когда Азербайджан действовал иначе — открыто признавал ошибки и брал на себя ответственность. Так, во время Второй Карабахской войны азербайджанские военные случайно сбили российский вертолет, приближавшийся к границе со стороны Армении.
«В тот же день я позвонил президенту России и принес извинения. Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Минобороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности», — рассказал лидер страны. По его словам, именно такой реакции — признания, компенсаций, ответственности — Баку ждал и от Москвы в аналогичной ситуации. Но ее не последовало.
В отношениях двух стран всплыли и другие моменты, о которых раньше принято было молчать или не обращать внимание. Алиев заявил, что Баку с «первых дней российского вторжения в Украину» поддерживает Киев и осуждает нарушение территориальной целостности страны. А кроме того, напомнил о части истории, которую в РФ отказываются принимать: «В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его».
Официально президент РФ Владимир Путин эти заявления не комментировал. Но отдельные политики в Москве высказались резко. Так, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил: «Азербайджан не является нашим союзником, не является нашим стратегическим партнером и не являлся, на самом деле».
Экономика как связующее звено
Если конфронтация затронет и экономику, то удар будет ощутимым: Москва входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Баку. В 2024 году товарооборот между странами вырос на 10% и достиг $4,8 млрд.
Однако пока стороны отношения не разрывают. В Астрахани 22 августа прошло заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджана и России. В нем участвовали вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев.
По итогам переговоров стало ясно: несмотря на политические разногласия, стороны готовы развивать партнерство. Среди приоритетов — развитие транспортной инфраструктуры в регионе, сотрудничество в энергетике и промышленности, включая судостроение и сельское хозяйство.
Политолог Ильгар Велизаде в разговоре с TRT на русском также отмечает, что экономические связи вряд ли пострадают: «Несмотря на политические проблемы, контакты сохраняются, товарооборот может достичь рекордных 5 млрд долларов. Попытки давления на Азербайджан не дали результата, поэтому стороны продолжают диалог на взаимовыгодной основе».
Вместе с тем эксперт признает: роль РФ в регионе сегодня изменилась. Те заявления, которые Москва транслирует, не находят отклика ни в Азербайджане, ни в других постсоветских странах.
«Россия пришла в регион «на штыках», будь то эпоха империи или СССР. Это были завоевательные походы, часть экспансионистских планов. В Москве это трактуют иначе, но столкновение этих интерпретаций сегодня бьет по ее авторитету. Ведь пока РФ опирается на имперские и советские представления и пытается их навязать, в странах постсоветского пространства доминирует идея национальной независимости», — поясняет политолог.
В итоге, по его словам, складывается ситуация, когда стороны не слышат и не понимают друг друга. Старшее поколение еще может воспринимать советские нарративы, но молодежь, выросшая после распада СССР, живет в новой реальности. И с годами этот ценностный разрыв будет только увеличиваться.