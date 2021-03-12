Житель Челябинска при разводе пытается через суд разделить пополам кредит на 200 тысяч рублей, взятый на увеличение груди жены. Об этом сообщает URA.RU cо ссылкой на адвоката мужчины Александра Щербинина.

«В суде рассматривается дело по разделу имущества и совместных долгов между супругами, одним из которых является кредит на увеличение груди. Общая сумма составила порядка 200 тысяч рублей. Мужчина посчитал несправедливым, что продолжает оплачивать новый облик уже бывшей жены», — рассказал изданию Щербинин.

При этом жена исходит из того, что выплачивать кредит на грудь должен муж, поэтому тому теперь нужно доказать, что он брал кредит с согласия супруги или потратил их на нужды семьи.

Адвокат пояснил, что попытка разделения расходов на увеличение груди в его практике встречается впервые. «Супруги радовались новой внешности жены около года, пока не решили расторгнуть семейные отношения. Я пока не знаю тонкостей, возможно, следует учитывать износ или гарантийные обязательства таких изделий, но супруг желает разделить данный кредит на двоих. Какой-то устоявшейся практики по данным делам нет, суд может принять как одну, так и другую сторону», — добавил Щербинин.

Если по имуществу действует презумпция - все, что приобретено в период брака является совместным и делится пополам (пока не доказано иное), то по долгам ситуация противоположная - все долги личные (пока не доказано иное), отметил он.

Ранее в московском суде слушалось беспрецедентное дело: супруги-блогеры делили совместную страницу в социальной сети Instagram. У аккаунта о спорте и путешествиях больше 1 миллиона подписчиков, а ежемесячный доход от него составляет 300 000 рублей. По части раздела совместно нажитого материального имущества (недвижимости и денежных средств) разногласий не было. Единственным предметом спора бывших супругов был блог в социальной сети.

Адвокат одного из супругов уточнил, что суду был представлен проект мирового соглашения, в котором указаны пункты, касающиеся администрирования аккаунта и распределения прибыли.