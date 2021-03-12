В Министерстве труда РФ предложили изменить правила выплаты пособий на детей для малоимущих семей. Ведомство намерено перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям – то есть тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным, по российским меркам, имуществом, например, несколькими автомобилями.

Это сделает помощь малоимущим семьям с с детьми в возрасте от трех до семи лет более адресной и эффективной, считают в Минтруде.

Сейчас белые доходы семьи, претендующей на материальную помощь от государства, должны быть ниже установленной в субъекте черты бедности. Из-за этого, отмечает издание, выплаты могут получить граждане с серыми и явно высокими доходами.

Однако отныне бедной не будет считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Кроме того, субсидии не получат семьи с новыми джипами или с тремя машинами. При этом семьи, владеющие одновременно квартирой, дачей, гаражом, новым легковым автомобилем, трактором, мотоциклом и располагающие сбережениями до 200 тысяч рублей, имеют право на детские выплаты.

Кроме того, министерство планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких официальных доходов, например, зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий или стипендий. Таким образом, средства не получат люди, которые принципиально не работают или укрывают доходы от государства.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации размера выплат на детей от трех до семи лет.