Семья временно исполняющего обязанности главы Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова владеет особняком, примерная рыночная стоимость которого оценивается в 150 миллионов рублей, утверждают журналисты-расследователи Центра «Досье».

Речь идет о доме, расположенном в коттеджном поселке Тимошкино на Новорижском шоссе в Московской области. На публичной кадастровой карте особняк не отображается, однако на спутниковой фотографии видно, что в этом месте расположены три особняка и технические постройки.

В официальной выписке из Росреестра указано, что участок принадлежит тезкам генерала и его супруги – Сергею Сергеевичу и Екатерине Юрьевне, но не Алпатовым, а Антоновым. При этом в одной из выписок сказано, что хозяйкой большей части участка с основным домом является Екатерина Алпатова.

По сведениям Центра «Досье», управление собственной безопасности ФСБ, которое генерал Алпатов возглавлял с 2015 по 2018 год, регулярно упоминалось в СМИ в связи с «крышеванием» нелегальных финансовых услуг по обналичиванию и выводу денег за границу. А службу экономической безопасности, которую Алпатов возглавляет сейчас, источники издания назвали «одним из самых коррумпированных подразделений» во всей спецслужбе.

Кроме того, как утверждают журналисты, сноха генерала и дочь бывшего начальника УФСБ Москвы Виктора Захарова, является соучредителем торговой компании «Юнион Проджект». Другими учредителями предприятия значатся полковник ФСБ Вячеслав Ротавчиков и дочь бывшего замдиректора спецслужбы и куратора СНГ Виктора Комогорова Светлана Мамасуева. «Досье» называет их «приближенными» секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Генерал Сергей Алпатов стал временно исполняющим обязанности руководителя СЭБ ФСБпосле того, как президент Владимир Путин назначил экс-главу службы генерал-полковника Сергея Королева первым заместителем директора спецслужбы. Последнего журналисты уличили в связях с несколькими криминальными авторитетами: имя Королева фигурировало в материалах нескольких громких уголовных дел.