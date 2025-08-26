ПОЛИТИКА
Польша отказала украинским беженцам
Президент Навроцкий отказался продлевать соцвыплаты украинцам
Польша отказала украинским беженцам
26 августа 2025 г.

Президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении соцвыплат украинским беженцам. Президент занял свой пост лишь в начале августа и сразу начал выполнять предвыборные обещания — ужесточить систему пособий на фоне роста антипатии к украинцам в Польше.

Навроцкий заявил: помощь нужна, но только тем, кто работает. 

«Мы остаемся открытыми для поддержки граждан Украины. Но после трех с половиной лет закон требует изменений», – подчеркнул политик. Его вето заблокировало продление выплат до марта 2026 года. Текущая программа заканчивается в сентябре. 

В Польше с 2022 года живет около 1 млн украинцев, в основном женщины и дети. Ежемесячное пособие составляет 800 злотых (около $160).

Премьер Дональд Туск резко раскритиковал решение. Министр труда Агнешка Дзьемянович-Бак написала, что нельзя наказывать семьи за потерю работы, особенно если страдают дети. 

Канцелярия президента в ответ заявила, что польские граждане не должны уступать в правах иностранцам. Навроцкий обещал внести собственный законопроект с поправками.

Политическая система Польши с начала августа зашла в тупик: правительство может блокировать инициативы президента, а он — их законы. Получается, что законы не продвигаются дальше, так как противники просто не дают их принять.

Помимо беженцев из Украины под угрозой и система Starlink. Зампремьер Кшиштоф Гавковский заявил, что из-за вето президента под угрозой оказалась оплата Польшей спутникового интернета Starlink для Украины. В окружении президента сообщили: финансирование продолжится, если парламент до конца сентября одобрит его проект.

После начала российско-украинского конфликта Польша приняла миллионы украинцев, поляки помогали на границе и открывали свои дома. Но со временем в польском обществе выросло недовольство по отношению к украинцам, несмотря на данные Нацбанка развития: украинские беженцы платят больше налогов, чем получают пособий, и играют ключевую роль в экономике.

