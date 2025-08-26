Президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении соцвыплат украинским беженцам. Президент занял свой пост лишь в начале августа и сразу начал выполнять предвыборные обещания — ужесточить систему пособий на фоне роста антипатии к украинцам в Польше.

Навроцкий заявил: помощь нужна, но только тем, кто работает.

«Мы остаемся открытыми для поддержки граждан Украины. Но после трех с половиной лет закон требует изменений», – подчеркнул политик. Его вето заблокировало продление выплат до марта 2026 года. Текущая программа заканчивается в сентябре.

В Польше с 2022 года живет около 1 млн украинцев, в основном женщины и дети. Ежемесячное пособие составляет 800 злотых (около $160).

Премьер Дональд Туск резко раскритиковал решение. Министр труда Агнешка Дзьемянович-Бак написала, что нельзя наказывать семьи за потерю работы, особенно если страдают дети.

Канцелярия президента в ответ заявила, что польские граждане не должны уступать в правах иностранцам. Навроцкий обещал внести собственный законопроект с поправками.