Кому-то хорошо жить на Руси, а кто-то хочет жить лучше. Эта статья посвящена второй категории людей. Начну с того, что у меня нет цели как-то принизить положение медиков в РФ. Напротив, на самом деле российская система образования – одна из лучших.

Однако, уже став врачом, многие сталкиваются с проблемами – низкие зарплаты, растущее презрение и недоверие общества (вспомните про комплаенс), давление со стороны фармацевтических и страховых компаний, юридическая незащищенность медиков и многое другое. На этом фоне можно заметить сильный контраст с положением врачей в других странах. Как говорится, везде хорошо, где нас нет. Давайте подробнее узнаем, как нашему коллеге устроиться на работу за границей и стоит ли игра свеч.

Подтверждение диплома врача в Турции

В 2011 году Турция приняла закон, разрешающий иностранным врачам работать на ее территории. Это было связано с нехваткой врачей, особенно в частном секторе. В европейских странах на 100 000 жителей приходится 340 врачей, в Турции на 100 000 жителей приходится 156 врачей.

Какие требования предъявляются к иностранному врачу?

– эквивалент диплома и / или сертификата, утвержденных министерством здравоохранения;

– отсутствие юридических ограничений для работы;

– владение турецким языком (европейское языковое портфолио – минимум уровень B);

– наличие разрешения на работу и проживание в Турции согласно действующему законодательству;

– обязательное страхование профессиональной ответственности врача.

Для подтверждения диплома иностранные врачи должны сдать экзамен под названием STS. Он проводится 2 раза в год, в феврале и августе. Экзамен представляет собой тестирование, вопросы задаются на турецком языке.

Далее необходимо сдать национальный экзамен. После этого кандидаты будут переведены на предпочтительную специализацию в соответствии с их оценками. Экзамен называется TUS и проводится дважды в год. Стоимость экзамена варьируется из года в год и отличается при ранней и поздней заявке (по последним данным – это 350 TL и 530 TL соответственно + по окончании обучения необходимо будет заплатить еще 767 TL). Иностранным стажерам не выплачивается обычная зарплата. Оплачиваются только ночные смены, также они получают «плату за исполнение».

Ежегодно стажеры оцениваются в соответствии с их теоретическими и практическими навыками. В конце проверки комиссия, состоящая из 5 профессоров, проводит собеседование. Затем защищается дипломная работа. В хирургических отделениях также проводятся операции под контролем комиссии.

Трудоустройство после обучения гарантируется только для граждан Турции и является обязательным в течение 1,5-2 лет. Для иностранцев существуют ограничения: они не получают работу в государственной больнице автоматически, при этом могут работать в частных больницах.

Немного своего опыта

В 2016 г проходил медстажировку. Я был приятно удивлен тому, какие отношения были у медицинского персонала между собой, с пациентами, даже просто на улице, в парке, в метро – везде! Докторов уважают – это как бизнесменов в России, только круче, помимо хорошего кэша, у него авторитет и он лечит. Врачи знают себе цену. Такие же километровые очереди, как в России, лечат примерно так же, но люди тут другие. Этим меня они и подкупили. ⠀Для подтверждения диплома в Турции понадобится минимум год. Пока вы доделаете все доки, сдадите экзамен, пройдете стажировку. И надо на что-то жить в этот период, поэтому у многих все затягивается. После подтверждения можно работать или поступить в резидентуру на 4-5,5 лет.

Кстати, важное замечание – стоматологам тут не очень повезло: можно работать только при наличии турецкого гражданства. Но, возможно, со временем законы поменяют.

Подтверждение диплома вЕвропеСоединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Врачи, получившие образование за пределами Великобритании, должны подтвердить свое образование через EPIC. EPIC – это организация в составе ECFMG (Образовательная комиссия для иностранных выпускников медицинских вузов), подтверждающая подлинность дипломов и сертификатов во всем мире. Она состоит в прямом контакте с учреждениями, проверяет и сравнивает мировые стандарты образования. Проверка документов осуществляется через онлайн-систему ECFMG, известную как «электронный портфель международных сертификатов». ECFMG проверяет подлинность квалификации непосредственно в учреждении, присуждающем ее. После этой процедуры кандидату обычно требуется пройти дополнительные курсы обучения, в том числе языковые, чтобы завершить регистрацию и получить лицензию.

Германия

Чтобы получить медицинскую лицензию в Германии, необходимо знание немецкого языка уровня B2, а в некоторых провинциях требуется уровень C1. Кандидаты подают заявление в компетентную медицинскую организацию провинции, в которой они планируют работать. Компетентный орган сравнивает квалификацию иностранных врачей с немецким стандартом. Если между двумя учебными процессами есть существенные различия и врач не имеет достаточного профессионального опыта, он направляется на квалификационные тесты, так называемые «Kenntnisprüfung». Эти тесты охватывает семейную медицину, общую хирургию, фармакологию и неотложную медицину. Также кандидату, возможно, придется пройти дополнительные тесты в зависимости от его специализации. После сдачи Kenntnisprüfung, а иногда и другого устного экзамена «Fachsprachprüfung», заявитель может получить лицензию и начать работать в Германии.

Франция

Каждый год министерство здравоохранения определяет количество врачей-иммигрантов, которые имеют право начать процесс лицензирования во Франции. Весь процесс состоит из двух основных фаз. Первая включает обучение, сдачу дополнительных тестов и проверку языковых навыков. Второй этап – это оценка компетентности в условиях больницы, он предполагает работу в качестве помощника врача в течение трех лет. По истечении этого периода кандидат сдает устный экзамен. В случае успеха врач получает одобрение со стороны министерства здравоохранения, это означает окончательное право на получение лицензии.

Система подготовки врачей и образования в США

Международные выпускники медицинских вузов (IMG) составляют почти четверть штата врачей США. Сертификация ECFMG является стандартом для оценки квалификации перед поступлением в аспирантуру США (GME), а также для прохождения 3-го этапа экзамена на получение медицинской лицензии в США – USMLE.

В США действуют высокие стандарты качества в области медицинского лицензирования. Иностранному врачу необходимо подготовиться к сдаче экзаменов, получить сертификат Комиссии по образованию, зарегистрироваться в программе резидентуры и пройти третий тест на лицензирование.Стандарты США требуют, чтобы врачи свободно говорили на английском языке и имели базовые знания в области фундаментальных наук. Требования для иностранных врачей для получения сертификата ECFMG:

– подтверждение того, что FMG получил степень, внесенную во всемирный справочник медицинских школ;

– выполнение недостающих образовательных требований;

– обязательная сдача экзаменов USMLE Step 1 и USMLE Step 2 CK (клинические знания);

– требование к клиническим навыкам: необходимо пройти USMLE Step 2 CS;

– прохождение программы резидентуры;

– получение окончательной сертификации ECFMG.

После получения сертификата ECFMG врач может получить резиденцию в США. Однако заявку на получение вида на жительство нужно подать задолго до окончания учебы, т.к. этот процесс может затянуться.Таким образом, многие иностранные врачи в США, даже имеющие большой опыт работы, фактически вынуждены начинать процесс обучения сначала.

Однако эксперты ожидают, что в ближайшие годы в стране сохранится нехватка врачей, особенно среди персонала первичной медико-санитарной помощи. Врачи, получившие образование за рубежом, могут помочь с решением этой проблемы, поскольку они составляют треть (31,8%) от всех врачей первичного звена.

Получение лицензии в ОАЭ

Совет по лицензированию здравоохранения Дубая (DHCC) – окончательная инстанция для всех действий по профессиональной лицензии.

Проверка документов может занять несколько месяцев. Поэтому необходимо, чтобы процесс подачи заявки на лицензирование проходил параллельно с клинической практикой.

Требования для получения лицензии врачу общей практики:

– завершение 6 лет обучения и клинической подготовки на базе медицинского вуза, внесенного в список ВОЗ;

– выполнение всех требований для получения степени, соответствующей доктору медицины в медицинском вузе из списка ВОЗ;

– получение медицинской лицензии в одной из стран, включенных в список стран, одобренных DHCC;

– успешная сдача экзамена, указанного Советом по лицензированию;

– знание английского языка.

Привилегии при получении лицензии имеют кандидаты:

– сертифицированные ECFMG;

– сдавшие части I и II экзамена Королевского колледжа;

– сдавшие части I и II квалификационного экзамена Медицинского совета Канады.

Эти врачи имеют право получить лицензию без необходимости сдачи дополнительных экзаменов.

На какую зарплату рассчитывать, переезжая за границу?

Рассмотрим на примере условия врача-педиатра.

Средняя зарплата педиатра:

– в Турции – 210 736 турецких лир в год, или 101 TL/час. Также они получают средний бонус в размере 8,830 TL в год. Уровень зарплаты колеблется от 143 861 TL у начинающего врача до 275 590 TL у врача со стажем;

– во Франции – 126 638 €/год, или эквивалентная почасовая ставка 61 €, плюс бонус в размере 5 306 €/год;

– в Германии педиатр получает в среднем 140 118 €/год, или 67 €/час. Бонус составляет 5,871 €/год;

– в Великобритании – 121 934 фунта стерлингов/год, или 59 £/час. Бонус – 5 109 £/год;

– в ОАЭ – 599 692 дирхамов/год, или 288 в час. Бонус – 25 127 дирхамов/год;

– в США – 229 356$/год, или 110 $/час. Бонус – 9610 $/год.

Вместо послесловия

Мы провели краткий экскурс в нюансы подтверждения врачебного диплома в разных странах. Сложно? Да. Затратно? Да. Стоит ли игра свеч – решать только вам. Делайте свой выбор и будьте здоровы!