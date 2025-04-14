«Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — так на вопрос об идее восстановить дипломатические отношения с Грузией ответил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, в последние годы российская сторона пошла на существенные шаги в рамках восстановления отношений с Тбилиси. Например, был снят запрет на прямые перелеты в Грузию, а для граждан этой страны был отменен визовый режим.

Напомним, дипломатические отношения между странами были разорваны 17 лет назад, после того как Москва признала самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. С тех пор контакты поддерживаются на уровне секций интересов, действующих при посольствах Швейцарии в Москве и Тбилиси.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили указал на невыполнимость требования, которое выдвигает Москва. «Существует только одно препятствие для восстановления отношений между Грузией и Россией — это оккупация Россией грузинских территорий. Россия может очень легко устранить этот барьер. Конечно же, как только мы увидим шаги по устранению барьера, восстановление этих отношений станет возможным», — ответил он на предложение Галузина.

Несмотря на серьезные разногласия, Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Грузии. В прошлом году товарооборот между государствами превысил $2,3 млрд. А в январе этого года Тбилиси импортировал более 78,2 тысячи тонн российской нефти и нефтепродуктов. Это в полтора раза больше аналогичного показателя в 2024-м.

О будущем двусторонних отношений между Грузией и Россией TRT на русском рассказал политолог Арчил Сихарулидзе.

— Насколько странам необходимо восстановление дипломатических отношений?

— С точки зрения туризма и экономического сотрудничества стороны и так успешно сближаются. А учитывая, что в Украине ведутся боевые действия, более тесное взаимодействие вряд ли возможно.

Прежде всего, это усугубит и без того непростые отношения с Евросоюзом. В Брюсселе оказывают давление на Грузию, чтобы страна также попыталась нанести стратегическое поражение России. И именно этот вопрос стал главной причиной размолвки между «Грузинской мечтой» и ЕС.

К этому и не располагает внутренняя нестабильность в Грузии, которая, безусловно, была профинансирована Европой. В то же время, нарративы о грузинско-российской дружбе воспринимаются настолько негативно, что понадобится много времени и политических усилий, чтобы изменить мнение населения страны.

Да и сама «Грузинская мечта» сегодня не в той форме, чтобы в одностороннем порядке согласиться на те или иные предложения Москвы.

— Как в целом могут оценить такую идею в грузинском обществе?

— В попытке отложить в сторону тему Абхазии и Южной Осетии нет ничего нового. До 2022 года именно по этому принципу относиться к Москве предлагали в Брюсселе.

Нынешнего успешного развития отношений во многом удалось добиться благодаря именно этой стратегии. То есть Грузия отчасти закрывала глаза на вопрос территориальной целостности в пользу развития экономики.

— Возможно ли восстановление дипломатических отношений в будущем и при каких условиях?

— Если в Украине закончатся боевые действия, между странами установятся нормальные, хоть и холодные отношения, а также возобновятся двусторонние отношения между Россией и США, и тогда Грузия может согласиться на прямой диалог с Москвой, который в будущем может стать предпосылкой для восстановления дипломатических отношений.