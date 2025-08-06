В гости пожаловал
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, отвечающий за контакты с Россией по урегулированию конфликта в Украине, впервые с апреля прилетел в Москву.
В аэропорту его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в РФ «всегда рады видеть г-на Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам». Также в Кремле допускают встречу американца с российским президентом.
К этой поездке спецпосланника американского лидера приковано особое внимание. Еще до начала визит, ставший пятым по счету с начала года, обрастал противоречивыми сведениями. Изначально сообщалось, что спецпосланник президента США прибудет в Москву после посещения им Израиля и сектора Газа после 2 августа. 3 августа постпред США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Уиткофф уже якобы находится в российской столице. По его словам, обе стороны могут дать согласие на сделку», а значит, этот визит «принесет некоторые плоды».
Украинские издания со ссылкой на источники также сообщили о возможном визите в Киев другого спецпосланника Трампа — Кита Келлога.
Последний раз Уиткофф прилетал в Москву в апреле и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, тогда в СМИ активно обсуждались планы перемирия между Россией и Украиной. После этого визита в Турции состоялись три раунда переговоров между российской и украинской делегациями, на которых сторонам удалось договориться по ряду гуманитарных вопросов и о продолжении диалога.
Благодаря посредничеству Анкары, Москва и Киев стали обсуждать меморандумы сторон с условиями перемирия. При этом позиции стран существенно отличаются: Украина требует немедленного прекращения огня, а Москва — настаивает на том, что это может быть сделано при условии прекращения мобилизации в Украине и поставок ей оружия, при условии запрета передислокации ВСУ или вывода их частей из новых регионов.
Киев выступает за проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского и Путина к концу августа. Москва в свою очередь, хотя такую опцию не отрицает, все же считает ее преждевременной.
При этом президент России в свою очередь отметил, что Москва согласна с идеей Киева о том, что безопасность России и Украины следует обсуждать в контексте общеевропейской безопасности.
Придал ускорение
Недовольный отсутствием прогресса и тем, что РФ продолжает наносить удары по Украине, 14 июля Дональд Трамп пригрозил через 50 дней ввести вторичные пошлины для покупателей нефти у России в 100%. Впоследствии президент США сократил этот ультиматум до 10 дней, он истекает в пятницу, 8 августа.
Накануне визита Уиткоффа в Москву Дональд Трамп подтвердил, что планирует ввести санкции и для России, и для покупателей ее нефти.
Сам президент США не раз говорил о том, что к сделке, как он называет договоренность о перемирии, которая должна перерасти в прочный мир, все готово и дело лишь за формальностями. При этом американский лидер не уточняет, на чем основана его уверенность.
Вне зависимости от последствий визита, эта поездка Уиткоффа в Москву имеет большое значение, поскольку демонстрирует, что президент США вопреки своим заявлениям, не считает все возможности для диалога с РФ исчерпанными.
А его спецпосланник стал тем, кто готов разговаривать с российским руководством, при этом порой на языке конфиденциальных договоренностей. Например, как выяснили американские СМИ, его переговоры с президентов РФ в Кремле трижды проходили без американского переводчика, который бы делал записи по ходу беседы. А их при необходимости могли бы потребовать в Конгрессе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не раз хвалил «открытость коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор». Особенно на этом фоне он выделял Стива Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио, с которыми Москва «регулярно общается на различных уровнях».
Что думают эксперты
Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), американист Алексей Наумов считает, что Уиткофф прилетел в Москву, потому что отношение Трампа к Украине и украинскому конфликту не изменилось.
«Он не любит Зеленского, не любит Украину, не хочет этой войны, но отступить от нее он не может, потому что публично взялся решить этот вопрос. Ему бы надо бороться с Китаем, надо бы воплощать свое видение внешней политики — но в итоге завяз что на Ближнем Востоке, что в Восточной Европе. Переговоры продолжаются», — резюмировал специалист.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что украинская тема, которая формально служит причиной нынешних «наездов» на Индию, Китай и в меньшей степени Бразилию, для Трампа «растворена в большом клубке его действий по перекройке мировой торгово-экономической политики в пользу США».
«Он привык к тому, что, рявкнув на союзников, можно получить примерно то, что хочешь. И точно демонстрацию послушания. Страны, военно-политически зависимые от Вашингтона, предпочитают делать все, чтобы уйти от обострения и возможного дистанцирования Соединенных Штатов. Но никто из крупных незападных держав такой зависимости не имеет, а что касается экономической взаимосвязи, то здесь балансы сложные. Крупные экономики, конечно, сильно увязаны с США, но они вовлечены и во много самых разных конфигураций, идти на поводу одного, хоть и очень мощного партнёра чревато», — считает эксперт.
Старший преподаватель РУДН, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов считает, что Дональд Трамп еще продлит срок ультиматума, если переговоры в Москве окажутся позитивными.
«А позитивными они не будут, Россия не остановится на Украине, поэтому видимость позитива придется создавать», — уверен политолог.