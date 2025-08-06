В гости пожаловал

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, отвечающий за контакты с Россией по урегулированию конфликта в Украине, впервые с апреля прилетел в Москву.

В аэропорту его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в РФ «всегда рады видеть г-на Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам». Также в Кремле допускают встречу американца с российским президентом.

К этой поездке спецпосланника американского лидера приковано особое внимание. Еще до начала визит, ставший пятым по счету с начала года, обрастал противоречивыми сведениями. Изначально сообщалось, что спецпосланник президента США прибудет в Москву после посещения им Израиля и сектора Газа после 2 августа. 3 августа постпред США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Уиткофф уже якобы находится в российской столице. По его словам, обе стороны могут дать согласие на сделку», а значит, этот визит «принесет некоторые плоды».

Украинские издания со ссылкой на источники также сообщили о возможном визите в Киев другого спецпосланника Трампа — Кита Келлога.

Последний раз Уиткофф прилетал в Москву в апреле и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, тогда в СМИ активно обсуждались планы перемирия между Россией и Украиной. После этого визита в Турции состоялись три раунда переговоров между российской и украинской делегациями, на которых сторонам удалось договориться по ряду гуманитарных вопросов и о продолжении диалога.

Благодаря посредничеству Анкары, Москва и Киев стали обсуждать меморандумы сторон с условиями перемирия. При этом позиции стран существенно отличаются: Украина требует немедленного прекращения огня, а Москва — настаивает на том, что это может быть сделано при условии прекращения мобилизации в Украине и поставок ей оружия, при условии запрета передислокации ВСУ или вывода их частей из новых регионов.

Киев выступает за проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского и Путина к концу августа. Москва в свою очередь, хотя такую опцию не отрицает, все же считает ее преждевременной.

При этом президент России в свою очередь отметил, что Москва согласна с идеей Киева о том, что безопасность России и Украины следует обсуждать в контексте общеевропейской безопасности.

Придал ускорение

Недовольный отсутствием прогресса и тем, что РФ продолжает наносить удары по Украине, 14 июля Дональд Трамп пригрозил через 50 дней ввести вторичные пошлины для покупателей нефти у России в 100%. Впоследствии президент США сократил этот ультиматум до 10 дней, он истекает в пятницу, 8 августа.