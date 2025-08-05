ПОЛИТИКА
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Трамп им друг, но нефть дороже
Премьер Моди не поддался давлению Трампа — Индия не прекратит закупки российской нефти
Трамп им друг, но нефть дороже
Владимир Путин и Нарендра Моди / Reuters
5 августа 2025 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался принять ультиматум Белого дома и сократить импорт российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Тем самым Моди вступил в прямой конфликт с Дональдом Трампом.

Как уточняет издание, индийское руководство не давало НПЗ страны указаний прекращать закупки российской нефти и не принимало решения о сокращении поставок. Государственные и частные переработчики по-прежнему свободны покупать сырье у предпочитаемых поставщиков. Эти сделки, подчеркивают собеседники, остаются исключительно коммерческим выбором — их не диктует ни Нью-Дели, ни Вашингтон.

Трамп сделал Индию одной из главных мишеней в своей попытке заставить президента России Владимира Путина закончить войну в Украине, уточняет Bloomberg. 

На прошлой неделе США ввели 25% пошлины на индийский экспорт и пригрозили новыми санкциями, если Нью-Дели не откажется от российской нефти. Трамп обвинил Индию в «огромных» пошлинах на американские товары, «обмане» иммиграционной системы США и в том, что она покупает почти столько же российской нефти, сколько и Китай.

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Выступая на митинге в Уттар-Прадеше, Моди заявил, что Индия продолжит отстаивать свою позицию. Он призвал граждан покупать товары местного производства и пообещал защищать экономические интересы страны в условиях мировой нестабильности.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти еще в 2022 году, приобретая дисконтные партии — теперь они составляют около трети всего ее импорта. Вашингтон и Брюссель утверждают, что эти закупки якобы помогают финансировать войну Москвы. Однако Индия называет свои отношения с Россией «проверенным временем партнерством» и отказывается подчиняться требованиям третьих стран.

Американские чиновники утверждают, что слышали о возможном сокращении закупок российской нефти, но местные СМИ сообщают, что импорт продолжается. Советники Трампа заявляют, что «все варианты» остаются на столе для оказания давления на Москву — и, косвенно, на Нью-Дели. Пока, впрочем, США давят неохотно, опасаясь, что более сильное давление может выйти боком самой американской экономике — она сильно зависит от поставок сырья и электроники из Индии.

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