Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался принять ультиматум Белого дома и сократить импорт российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Тем самым Моди вступил в прямой конфликт с Дональдом Трампом.

Как уточняет издание, индийское руководство не давало НПЗ страны указаний прекращать закупки российской нефти и не принимало решения о сокращении поставок. Государственные и частные переработчики по-прежнему свободны покупать сырье у предпочитаемых поставщиков. Эти сделки, подчеркивают собеседники, остаются исключительно коммерческим выбором — их не диктует ни Нью-Дели, ни Вашингтон.

Трамп сделал Индию одной из главных мишеней в своей попытке заставить президента России Владимира Путина закончить войну в Украине, уточняет Bloomberg.

На прошлой неделе США ввели 25% пошлины на индийский экспорт и пригрозили новыми санкциями, если Нью-Дели не откажется от российской нефти. Трамп обвинил Индию в «огромных» пошлинах на американские товары, «обмане» иммиграционной системы США и в том, что она покупает почти столько же российской нефти, сколько и Китай.