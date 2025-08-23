Президент Украины Владимир Зеленский готов к обсуждению территориальных вопросов во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на интервью первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы программе Meet the Press.

Кислицу попросили прокомментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, и ответить, движется ли мирный процесс вперед.

«Нет, я верю, что он движется вперед, и движется постепенно. К сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. Но я считаю, что этот понедельник и встреча в Белом доме были чрезвычайно важными событиями последних месяцев. И я считаю, что это было важное достижение, в котором президент Дональд Трамп сыграл решающую роль», — сказал Кислица.

Отвечая на вопрос о сроках возможной встречи Зеленского и Путина, он отметил, что необходимо как минимум неделя для подготовки проекта пакета гарантий безопасности для Украины.

«В идеале, мы можем иметь первый проект где-то в начале следующей недели, а потом политическое руководство должно решить, как мы будем работать с этими проектами», — добавил дипломат.

Кислица подчеркнул, что в случае срыва встречи Вашингтон должен действовать незамедлительно.