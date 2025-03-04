После столкновения между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским пересмотренная политика США, при которой Украина больше не является приоритетом, вызывает тревогу среди тайваньских официальных лиц. Это резкое изменение курса США ставит под сомнение готовность Америки защищать своих союзников. В ответ на эту неопределенность тайваньский президент Лай Циндэ усиливает военно-оборонное сотрудничество с США и акцентирует внимание на необходимости увеличения оборонных расходов.

Тайвань в ожидании решений США

Тайвань, находящийся в конфликтном состоянии с Китаем, который считает остров своей территорией, исторически зависел от США в вопросах обеспечения своей безопасности. Однако недавние заявления Трампа, критикующего Тайвань за его доминирование на рынке полупроводников и слишком высокие расходы на оборону, вызвали сомнения в его готовности защищать остров. При этом Тайвань по-прежнему рассматривает США как своего главного союзника в борьбе с китайской угрозой.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку выразил уверенность, что США не откажутся от своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на вызовы, связанные с политической нестабильностью и растущими угрозами со стороны Китая. «США не могут уйти из Индо-Тихоокеанского региона, потому что это их стратегический интерес, будь то с точки зрения экономического роста, геополитической значимости или военной безопасности», — отметил Ку.

Однако в свете растущей неопределенности в отношениях с Вашингтоном Тайвань продолжает искать способы укрепить свою оборону и показать свою решимость. Важную роль в этом играет увеличение оборонных расходов, а также развитие новых технологий, таких как дроновые системы, которые стали неотъемлемой частью стратегической обороны Тайваня.

Новая политическая реальность

Вопросы, связанные с политикой США в отношении Украины, усиливают страхи Тайваня. После того как Трамп заявил, что США могут приостановить военную помощь Украине до тех пор, пока ее руководство не продемонстрирует готовность к заключению мира с Россией, в Тайване начали всерьез задумываться, насколько надежным остается союзник в лице США. Тайвань, как и многие другие страны, внимательно следит за переменами в политической линии Вашингтона и вынужден адаптировать свою стратегию безопасности в ответ на эти изменения.

Вице-премьер Тайваня Чен Ли-Чюнь заявила , что архипелаг активно работает над укреплением своих оборонных возможностей, в том числе через разработку собственных военных дронов. «Для Тайваня сейчас самое важное — это взять на себя ответственность за безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — отметила Чен.

Тайвань продолжает уделять внимание укреплению отношений с США, особенно в сфере безопасности, технологий и торговли. Важным шагом стало увеличение оборонного бюджета, который теперь должен составлять 3% от валового внутреннего продукта. Это также направлено на демонстрацию США приверженности своей безопасности и готовности защищаться от китайской агрессии.

В то же время Китай активно усиливает давление на Тайвань. В последние месяцы Пекин устраивает военные учения вблизи острова, что свидетельствует о нарастающем напряжении. В этом контексте, как отметил министр обороны Тайваня, китайская армия стала основным дестабилизирующим фактором в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Если Тайвань будет захвачен Китаем, то что будет с Японией и Филиппинами? Мы не можем позволить, чтобы это произошло», — сказал Ку, подчеркивая важность защиты Тайваня для стабильности всего региона.

А в свете возможных изменений в политике США тайваньский министр обороны подчеркнул: «Мы не можем полагаться на добрую волю других, чтобы поддерживать мир», что отражает срочность, с которой сталкиваются официальные лица безопасности в Тайване.

Стратегия самозащиты

Тайвань, несмотря на внешние угрозы, продолжает укреплять свои оборонные возможности, и одной из ключевых инициатив стало развитие дроновых технологий. Как пишет Bloomberg, учитывая успехи Украины в использовании дронов в ходе войны с Россией, Тайвань активно внедряет новые системы, которые могут сыграть важную роль в предотвращении возможной китайской агрессии. Власти острова заявили, что будут развивать платформы для превращения гражданских дронов в военные, подключив их к системам связи и снабдив оружием для использования в случае конфликта.

«Дроны могут стать важным элементом нашей обороны, предоставив стратегические и тактические преимущества в условиях военных действий», — подчеркнула вице-премьер Чен. Она добавила, что Тайвань рассчитывает на свои высокотехнологичные преимущества, чтобы обеспечить кибербезопасность и конкурентоспособность в производстве дронов, опережая Китай, который контролирует более 70% мирового рынка.

Кроме того, нарастающее давление Китая, а также возможное повышение тарифов со стороны Трампа на товары, включая полупроводники, ставят Тайвань перед новыми экономическими рисками . США, являясь крупнейшим рынком для тайваньских полупроводников, могут в случае введения новых пошлин серьезно подорвать экономику острова, которая в последние годы сильно зависела от роста в секторе высоких технологий и искусственного интеллекта.



В ответ на эти вызовы Тайвань продолжает развивать экономические связи с США, особенно в сфере высоких технологий, надеясь на взаимную выгоду. «Мы хотим показать, что будущее сотрудничество Тайваня и США в высокотехнологичных отраслях будет взаимовыгодным», — заявила Чен, добавив, что Тайвань будет продолжать свои инвестиции в развитие технологий и укрепление своих оборонных мощностей.

Так, тайваньская компания TSMC, крупнейший производитель полупроводников, недавно заявила о планах инвестировать еще 100 млрд долларов в расширение своего производства в США. Министр экономических дел Тайваня Куо Дзыхуэй отметил, что эти инвестиции не связаны с тарифами, а являются частью глобальной стратегии компании. Генеральный директор TSMC, С.С. Вэй, в свою очередь подчеркнул, что расширение присутствия в США способствует производству наиболее мощных чипов для искусственного интеллекта.

Таким образом Тайвань находится в поисках новых подходов для обеспечения своей безопасности в условиях изменяющейся американской внешней политики. Вопрос о том, останется ли США надежным партнером для Тайваня в будущем, остается открытым. Тайвань в свою очередь укрепляет оборону, развивает новые технологии и продолжает искать способы адаптироваться к политическим изменениям в Вашингтоне, надеясь на долгосрочную поддержку своей независимости и безопасности.

Европейские партнеры

Не только Тайвань, но и Европа оказалась в ситуации неопределенности из-за изменения внешней политики США.

После скандала в Белом доме, когда президент Дональд Трамп и его команда сцепились с президентом Украины, европейские лидеры начали разрабатывать стратегии для защиты Украины без гарантированных военных обязательств со стороны США. Премьер-министр Великобритании Кит Стармер созвал саммит, на котором было объявлено о создании «коалиции желающих» для усиления обороноспособности Европы и защиты Украины. Несмотря на заявление Стармера, что не все страны смогут участвовать, большинство участников выразили решимость нарастить свои усилия.

Французский президент Эммануэль Макрон призвал Европейский Союз увеличить расходы на оборону в рамках НАТО, чтобы «подготовиться к тому, что будет дальше», в свете растущих опасений относительно того, может ли США оставаться надежным союзником в противостоянии с Россией.

Макрон заявил, что Европе теперь необходимо укрепить финансирование обороны НАТО, повысив его выше текущих 2% от валового внутреннего продукта. «Нам нужно подготовиться к тому, что будет дальше, с целью достижения 3% или 3,5% от ВВП».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что сейчас настало время «неотложно вооружить Европу».