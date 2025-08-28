Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина. Причина — последние ракетные удары российской армии по Киеву, в результате которых погибли как минимум 17 человек и было повреждено здание Британского совета.
Дипломата вызвали в Лондон в 13:00 по местному времени, сообщил The Guardian источник в правительстве.
Это первый случай, когда в результате российской атаки пострадала британская государственная собственность.
«Удары Путина прошлой ночью убили мирных жителей, разрушили дома и повредили здания, включая офисы Британского совета и делегации ЕС в Киеве, — написал глава МИД Дэвид Лэмми в X. — Мы вызвали российского посла. Убийства и разрушения должны прекратиться».
Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что данные атаки являются бессмысленными с военной точки зрения и обвинил Россию в cаботировании мирных усилий.
Здание Британского совета, расположенное в одном блоке с офисом делегации ЕС, получило серьезные повреждения от осколков, хотя прямого удара по нему не было.
«Мои мысли с теми, кого затронули эти бессмысленные удары по Киеву, которые повредили здание Британского совета. Путин убивает детей и мирных жителей и разрушает надежды на мир. Эта кровопролитие должно прекратиться», — отметил Стармер.
Британский совет считается важным инструментом «мягкой силы» Лондона в Украине. На протяжении 30 лет данная организация развивает культурные и образовательные связи, организует программы в области искусства и преподавания английского языка.
«После вчерашней атаки наш офис в Киеве получил серьезные повреждения и останется закрытым для посещения до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе организации.
Напомним, в ночь на 28 августа Киев подвергся одной из самых масштабных атак за последние месяцы. Российские войска одновременно использовали ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также гиперзвуковые «Кинжалы», что привело к масштабным разрушениям в нескольких районах города.
К утру стало известно о четырех погибших, среди которых двое детей, еще более двух десятков человек получили ранения. По состоянию на 15:00 количество погибших в Киеве увеличилось до 18 человек, из них – 4 ребенка.