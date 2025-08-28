Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина. Причина — последние ракетные удары российской армии по Киеву, в результате которых погибли как минимум 17 человек и было повреждено здание Британского совета.

Дипломата вызвали в Лондон в 13:00 по местному времени, сообщил The Guardian источник в правительстве.

Это первый случай, когда в результате российской атаки пострадала британская государственная собственность.

«Удары Путина прошлой ночью убили мирных жителей, разрушили дома и повредили здания, включая офисы Британского совета и делегации ЕС в Киеве, — написал глава МИД Дэвид Лэмми в X. — Мы вызвали российского посла. Убийства и разрушения должны прекратиться».

Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что данные атаки являются бессмысленными с военной точки зрения и обвинил Россию в cаботировании мирных усилий.

Здание Британского совета, расположенное в одном блоке с офисом делегации ЕС, получило серьезные повреждения от осколков, хотя прямого удара по нему не было.