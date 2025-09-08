Администрация президента Дональда Трампа намерена активизировать проверки на предприятиях, где могут работать мигранты без легального статуса. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам границы Том Хоман в эфире программы CNN «State of the Union».
Его заявление прозвучало вскоре после масштабного рейда на завод Hyundai в штате Джорджия, в результате которого были задержаны 475 человек.
«Мы собираемся проводить больше операций по проверке рабочих мест», — сказал Хоман.
«Никто не нанимает нелегального мигранта из добрых побуждений. Их нанимают, потому что им можно платить меньше, заставлять работать больше и обходить конкурентов, нанимающих граждан США», — добавил он.
По данным иммиграционных властей, большинство задержанных — граждане Южной Кореи. Некоторые из них пересекли границу нелегально, другие превысили срок действия виз или работали по туристическим и бизнес-визам, которые не дают права на трудоустройство.
Южнокорейское правительство выразило обеспокоенность по поводу задержаний и заявило, что граждане будут возвращены после завершения административных процедур. Консульские представители были направлены на место событий для оказания помощи.
Рейд в Джорджии стал частью более жесткой риторики администрации Трампа по вопросам иммиграции. За последние недели президент и его команда обсуждали возможность отправки Национальной гвардии и федеральных сил в Чикаго для борьбы с преступностью и нарушениями иммиграционного законодательства.
Дополнительную волну критики вызвал пост Трампа в социальной сети Truth Social, где он опубликовал мем, стилизованный под культовый фильм «Апокалипсис сегодня». На изображении — Чикаго в огне, с вертолетами на фоне, что напомнило сцену атаки из фильма о войне во Вьетнаме.
Многие жители города сочли публикацию угрозой и воинственной риторикой. Хоман, комментируя мем, заявил, что его «вырвали из контекста» и что администрация «ведет войну только с преступниками и нарушителями иммиграционных законов».