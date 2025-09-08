МИР
2 мин чтения
В США усилят контроль над нелегальными мигрантами
Администрация Трампа активизирует проверки на предприятиях, где могут работать лица без легального статуса
В США усилят контроль над нелегальными мигрантами
США усиливают контроль за нелегальными мигрантами / Reuters
8 сентября 2025 г.

Администрация президента Дональда Трампа намерена активизировать проверки на предприятиях, где могут работать мигранты без легального статуса. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам границы Том Хоман в эфире программы CNN «State of the Union».

Его заявление прозвучало вскоре после масштабного рейда на завод Hyundai в штате Джорджия, в результате которого были задержаны 475 человек.

«Мы собираемся проводить больше операций по проверке рабочих мест», — сказал Хоман.

«Никто не нанимает нелегального мигранта из добрых побуждений. Их нанимают, потому что им можно платить меньше, заставлять работать больше и обходить конкурентов, нанимающих граждан США», — добавил он.

По данным иммиграционных властей, большинство задержанных — граждане Южной Кореи. Некоторые из них пересекли границу нелегально, другие превысили срок действия виз или работали по туристическим и бизнес-визам, которые не дают права на трудоустройство.

Читайте также

Южнокорейское правительство выразило обеспокоенность по поводу задержаний и заявило, что граждане будут возвращены после завершения административных процедур. Консульские представители были направлены на место событий для оказания помощи.

Рейд в Джорджии стал частью более жесткой риторики администрации Трампа по вопросам иммиграции. За последние недели президент и его команда обсуждали возможность отправки Национальной гвардии и федеральных сил в Чикаго для борьбы с преступностью и нарушениями иммиграционного законодательства.

Дополнительную волну критики вызвал пост Трампа в социальной сети Truth Social, где он опубликовал мем, стилизованный под культовый фильм «Апокалипсис сегодня». На изображении — Чикаго в огне, с вертолетами на фоне, что напомнило сцену атаки из фильма о войне во Вьетнаме.

Многие жители города сочли публикацию угрозой и воинственной риторикой. Хоман, комментируя мем, заявил, что его «вырвали из контекста» и что администрация «ведет войну только с преступниками и нарушителями иммиграционных законов».



Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us