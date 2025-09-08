Администрация президента Дональда Трампа намерена активизировать проверки на предприятиях, где могут работать мигранты без легального статуса. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам границы Том Хоман в эфире программы CNN «State of the Union».

Его заявление прозвучало вскоре после масштабного рейда на завод Hyundai в штате Джорджия, в результате которого были задержаны 475 человек.

«Мы собираемся проводить больше операций по проверке рабочих мест», — сказал Хоман.

«Никто не нанимает нелегального мигранта из добрых побуждений. Их нанимают, потому что им можно платить меньше, заставлять работать больше и обходить конкурентов, нанимающих граждан США», — добавил он.

По данным иммиграционных властей, большинство задержанных — граждане Южной Кореи. Некоторые из них пересекли границу нелегально, другие превысили срок действия виз или работали по туристическим и бизнес-визам, которые не дают права на трудоустройство.