Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые планы по обеспечению безопасности Украины без участия Москвы обречены на провал. Эти слова усилили напряженность в Киеве и Брюсселе, из-за чего переговорный процесс фактически «дал трещину», сообщает Bloomberg.

Лавров, в частности, отметил: Запад «не может всерьез обсуждать безопасность без России». Министр назвал такие попытки «дорогой в никуда».

Его комментарии прозвучали через два дня после того, как Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского и ведущих европейских лидеров в Белом доме, и спустя несколько дней после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Европейские чиновники сообщили Bloomberg, что рассматривают заявления Лаврова как попытку замедлить переговоры под эгидой США. Некоторые опасаются, что Москва хочет, чтобы Вашингтон отказался от поддержки саммита лидеров Украины и РФ и продвигал переговоры на более низком уровне.

Лавров настаивает: любая встреча Путина и Зеленского должна быть подготовлена «тщательнейшим образом», чтобы не усугубить конфликт. Он обвинил европейских лидеров в «неуклюжих попытках» повлиять на Трампа и заявил, что на их встрече «не прозвучало ни одной конструктивной идеи».