Израильские силы провели масштабную операцию в оккупированных палестинских городах Арура, Абвейн и на территории ферм Нубани в районе Рамаллы. Об этом сообщает Палестинский информационный центр.

По данным источника, военные проводили облавы, арестовывали жителей и захватывали здания. В ряде случаев владельцы домов были насильно выселены, а сами здания превращены во временные военные базы.

Местные источники сообщают о блокировании въездов в города, перебоях с передвижением и усиленном военном присутствии в жилых районах.

С началом авиаударов по Ирану израильские военные заняли десятки домов в Хевроне, Дженине, Рамалле и Калькилии, вытеснив семьи и разместив там солдат. По словам жителей и активистов, целью может быть защита военных от возможных иранских ударов — солдаты прячутся среди гражданских, чтобы не стать мишенью.

Активисты обвиняют армию в использовании палестинцев как живого щита — той же практике, в которой Израиль обвинял ХАМАС. Несмотря на то, что международное право запрещает подобное, «приоритет отдан безопасности армии, а не жизням палестинских детей», отметили в правозащитной группе Youth Against Settlements.