Диалог православных христиан и мусульман как двух наиболее многочисленных общин России, «ведущийся не от случая к случаю, отталкиваясь от внешних поводов, но на системной основе», может сыграть положительную роль для укрепления межрелигиозного диалога в стране, а также значительно снизить потенциал возникновения любых межэтнических или межрелигиозных конфликтов. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов в ответ на выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета, где обсуждались вопросы взаимодействия Русской Православной церкви с исламским миром.

По словам Мухетдинова, благоприятные условия для развития духовной жизни и диалога верующих в позитивном ключе отразились бы и на общем религиозном благополучии в стране, «в противовес звучащим сегодня в экспертных отчетах нелицеприятным оценкам о снижении уровня религиозных свобод и несоблюдении прав в части свободы совести и вероисповедания».

Религиозный деятель подчеркнул, что каждая сторона в ходе такого общения могла бы сделать очень важные шаги навстречу партнеру, как, к примеру, открытое обсуждение проблемы невозвращенных мусульманам мечетей. «Скажем, российские мусульмане были бы безмерно воодушевлены, если бы патриарх Кирилл публично заявил о своей позиции по 10-15 мечетям, отобранным в советскую эпоху и не возвращенным мусульманам до сих пор – в нарушение федерального закона − по бюрократическим причинам», – указал он.

Мухетдинов также уверен, что любой церковный представитель, который положительно выскажется по вопросу строительства мечетей в Москве, приобретет огромный авторитет в российской мусульманской среде. «Любой такой шаг со стороны православного духовенства, от заявлений в пользу строительства мечети в честь Победы над фашизмом (аналогично храму, построенному Министерством обороны в подмосковном парке) до рассуждений о необходимости более справедливого распределения средств в вопросах реставрации храмов, финансирования теологических кафедр и вузов и т. п., автоматически поменяют отношение мусульманской общественности страны ко всей структуре РПЦ», – полагает первый замглавы ДУМ.

Российские мусульмане, напомнил Мухетдинов, традиционно имели множество учеников и духовных учителей, партнеров и единомышленников в странах, входящих ныне в состав СНГ. «Я не понаслышке знаю об огромном авторитете в этих странах муфтия шейха Равиля Гайнутдина, который ведет активную и плодотворную работу с богословами, политиками, общественниками братских республик СНГ», – подчеркнул он.

В целом мусульманское население стран этого региона, с учетом приверженцев ислама в РФ, по его словам, составляет сегодня порядка 100 миллионов человек, и это «огромный ресурс в поддержку устремлений РПЦ значимо выступать в стране и в мире».

«Самой географией и историей, со времен ордынских ханов Берке и Узбека и новгородского князя Александра Невского, чей юбилей мы отмечаем в этом году, нашим религиозным общинам суждено жить общей судьбой. Однако сегодня обе стороны потенциального диалога – как православные, так и мусульмане – не чувствуют общности своих запросов, не видят необходимости совместной работы. Этот негативный настрой надо преодолеть, чтобы добиться значимых для всех нас результатов», – резюмировал Мухетдинов.

Говоря о роли патриарха Кирилла в мусульманском мире, представитель ДУМ РФ заявил, что в России его влияние огромно. При этом, по словам Мухетдинова, если Экспертный совет по взаимодействию с исламом откажется от «прежних фобий» и представит главе РПЦ совершенно новую стратегию взаимодействия с мусульманским миром, в частности, в РФ и странах СНГ, «можно будет смело предсказать, что патриарх Кирилл станет мегафигурой не только в глазах православных верующих, но и всех мусульман в наших странах».

29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета (ВЦС) выступилза развитие межрелигиозного взаимодействия с мусульманами во всем мире. «Развитие отношений с исламским миром сегодня приобретает особую важность еще и потому, что попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, являются общим вызовом и для нас, и для них», – сказал он. По словам патриарха, у обеих сторон много задач для совместной работы, для чего необходимо использовать общность интересов, возникающую из социального, политического и культурного контекста.