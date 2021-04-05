Южнокорейский производитель электроники LG Electronics заявил о прекращении производства смартфонов, чтобы сосредоточить свои усилия на электромобилях, робототехнике, искусственном интеллекте и других продуктах и услугах.

Руководство LG одобрило изменения в стратегии, и компания рассчитывает полностью покинуть рынок мобильных телефонных к концу июля, пишет TRT World.

«Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы»,— отмечается в заявлении, размещенном на сайте LG.

В компании сообщили, что текущий ассортимент смартфонов будет доступен для продажи, также LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения клиентам уже существующих мобильных продуктов до определенного срока. Этот период будет зависеть от региона. Вопросы трудоустройства сотрудников закрывающегося подразделения будут решаться «на местном уровне», добавили в LG.

Слухи о том, что LG Electronics может уйти с рынка мобильных телефонов, появились в январе. Компания признала, что терпит убытки на протяжении 23 кварталов подряд. За этот срок она потеряла около 4,5 миллиарда долларов по причине жесткой конкуренции. Согласно данным Counterpoint Research, в прошлом году на долю LG пришлось всего 2% мирового рынка смартфонов (24,7 миллиона проданных устройств).

При этом по состоянию на третий квартал 2020 года южнокорейский производитель по-прежнему был третьи номером в Северной Америке с долей рынка в 13% после Apple (39%) и Samsung (30%).

Компания LG Electronics входит в LG Group, она была основана в 1958 году. Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны c 1990-х.