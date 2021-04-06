Объединенное командование сухопутных войск НАТО (LANDCOM) опубликовало сообщение в Twitter на украинском языке, в котором отметило ценный вклад Украины в деятельность Альянса на фоне растущей напряженности на востоке страны.

«Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер», – говорится в посте, также продублированном на английском языке.

Более того, добавлено, что Киев первым из партнеров НАТО принял участие в Силах реагирования военного блока.

Между тем сегодня президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в Альянс – единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе.

Ранее министр обороны Андрей Таран назвал Украину «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО и поблагодарил страны Альянса за оказываемую поддержку.

Таран отметил, что блок после 1991 года не раз оказывал Киеву поддержку в вопросах безопасности и никогда не принуждал его к интеграции.

«Процесс вступления в Альянс прозрачный. В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества и национальное согласие, детерминированные новым сознанием и сознательным выбором», – заявил министр.

По его словам, статус полноправного члена военного блока откроет для Украины перспективы сотрудничества с развитыми государствами и станет лучшим способом реализации своих национальных интересов. В то же время, переход на военные стандарты НАТО позволит обеспечить реализацию внутренних реформ, в том числе в сфере политики и экономики.

4 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал страну «настоящим щитом» Европы и заявил, что Киев способен усилить совокупную военную мощь всех государств-членов НАТО.

В начале месяца российские пользователи опубликовали в соцсетях ролики с проездом военных автоколонн – утверждалось, что эти силы перебрасывают к границам Украины. Скопления военной техники были замечены и на Крымском мосту.

Хомчак заявил, что военных стягивают под предлогом учений и тренировок, но это создает угрозу безопасности Украины. Европейское командование США на случай «российской агрессии» повысило уровень опасности до «потенциально неминуемого кризиса».