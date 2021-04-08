Институты развития (ИР) Северо-Кавказского федерального округа, несмотря на финансирование в размере около ₽73 миллиардов в течение 7 лет, продолжают оставаться хронически убыточными, неэффективными и даже не приблизились к достижению поставленных целей и задач, заявили в Счетной палате (СП).

Деньги, поступавшие из госбюджета с 2014 года, буквально ушли в никуда – работа организаций не помогла как региону в целом, так и тем отраслям, что были выбраны для поддержки, отмечают в СМИ по итогам анализа документа.

В частности, аудит выявил отрицательный эффект на годовые темпы роста реального ВРП: он снизился на 2,6%. На 5,9% снизились темпы роста инвестиций, отсутствует эффект на рост объемов производства.

Всего в 2017-2019 годах региональным корпорациям развития удалось привлечь около ₽9 миллиардов внебюджетных инвестиций, то есть 70% от запланированного. В результате реализации инвестиционных проектов создано чуть более одной тысячи новых рабочих мест – 45% от запланированного.

В 2020 году на результативность деятельности институтов развития значительное влияние оказало распространение COVID-19. Так, потери доходов туристических комплексов в связи с ограничительными мерами составили около 30 млн рублей.

СП изучила деятельность акционерных обществ «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК), региональных корпораций развития, действующих в Дагестане, Ингушетии и Чечне, Агентства инвестиционного развития Ставрополья, Минэкономразвития, Минфина и Министерства по делам Северного Кавказа, упраздненного год назад. Работа касалась периода с 2014 года по ноябрь 2020-го.

Например, КРСК не достигла одной из своих ключевых целей – создание инновационного медицинского кластера. «Медицинский кластер не только не создан, но и само это мероприятие исключено из программы. При этом на разработку проекта из федерального бюджета было направлено около ₽2 миллиардов. Только на одну проектно-сметную документацию потрачено около ₽90 миллионов, однако она так и не разработана», – сообщила аудитор Светлана Орлова.

Результаты работы других институтов также свидетельствуют о непоследовательном и непродуманном управлении. В частности, ИР выставляли нереалистичные KPI и вольно обращались со своими же планами.

Созданные в регионе особые экономические зоны (ОЭЗ), которыми управляет КСК, оказались непривлекательными для инвесторов. Объем привлеченных средств по состоянию на 1 сентября 2020 года составил чуть более ₽2 миллиардов, что в десять раз меньше заявленных в плане, создано только 770 рабочих мест.

Аудиторы рекомендовали заняться реорганизацией институтов, чтобы определить для них адекватные цели и задачи, рассчитать потребность в бюджетных средствах и обосновать эффективность планируемых затрат. Кроме того, в СП считают необходимым создать комплексную систему оценки деятельности институтов развития и их руководства.

Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров считает, что одна из проблем ИР на Северном Кавказе – это отсутствие качественного планирования и взаимоувязки федеральных и региональных мер поддержки для достижения максимального мультипликативного эффекта. Еще одна проблема – нормативное регулирование и система внутренней оценки эффективности.

Назаров напомнил, что сейчас проходит реорганизация институтов развития, разрабатываются нормативные документы, связанные со стратегией развития Северо-Кавказского ФО и региональными стратегиями, оптимизируется операционная и хозяйственная деятельность корпораций развития.

В конце 2020 года правительство объявило реформу всех институтов развития. В том числе КСК и КРСК будут объединены в один институт развития на Северном Кавказе.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил о том, что в ближайшие два-три года ведомство проверит все институты развития в России. По его словам, проведенные мероприятия уже дали результаты, например, в некоторых организациях снижены неадекватно высокие зарплаты.

«Сейчас уже завершили проверку Корпорации развития Северного Кавказа, по ней прошел ряд совещаний, в том числе у президента. Они [в корпорации] к одной из задач – строительству медицинского центра – вообще не приступали. Завершаем проверку по Корпорации развития Дальнего Востока. Там растут оклады сотрудников, а эффект пока не заметен», – подчеркнул Кудрин.