Доля России в мировой экономике в 2020 г. сократилась до 1,74%, приводит Macro Markets Inside статистику Международного валютного фонда (МВФ).

Номинальный ВВП России в 2020 году составил $1,473 триллиона, это 11-е место в мире. В процентном соотношении ВВП за год уменьшился с 1,93% до 1,74% от мирового.

В этом году, по прогнозу МВФ, номинальный ВВП России составит $1,710 триллиона и увеличится до 1,82% от мирового, но потом доля начнет снижаться и к 2026 году сократится до 1,64%.

В ближайшие три года Россия будет оставаться на 11 месте, но уже в 2024 году ее обойдет Бразилия, а в 2026 году – Австралия. Таким образом, к 2026 году РФ сместится на 13 место.

К 2026 году объем российского ВВП должен достичь $2 триллиона, но это все равно меньше, чем в 2013 году, когда он составлял $2,3 триллиона.

Согласно МВФ, крупнейшая экономика мира по размеру номинального ВВП на 2020 год – США ($20,93 триллиона), за ними идет Китай ($ 14,72), Япония ($ 5,04 триллиона).

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3% до 3,8%. При этом МВФ ухудшил прогноз на 0,1 процентный пункт до 3,8% в 2022 году.

Доля Советского Союза в мировой экономике на пике своего развития в 1970 году превышала, по разным оценкам, 13%. В 1980-м она составила примерно 11,5.