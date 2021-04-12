Показатель избыточной смертности в России во время пандемии коронавируса выше, чем в странах Европы и США, пишет The New York Times. К такому выводу газета пришла, проанализировав официальную статистику – данные с апреля по декабрь 2020 года в случае России и с середины марта по декабрь в США и 14 странах Европы.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по данным на 11 апреля, сообщал о 102 986 смертях из-за коронавируса. Эти данные учитывают только установленные случаи смерти от COVID-19, не требующие дополнительного подтверждения при вскрытии. Их Россия отправляет Всемирной организации здравоохранения, и с учетом населения страны показатель оказывается гораздо ниже, чем в США или большей части Западной Европы, отмечает NYT. Однако другую картину демонстрируют данные Росстата, в которых учитываются все смерти независимо от причины, пишет издание. В России количество смертей оказалось на 362 302, или 28%, выше обычного. По этому показателю Россия «опередила» остальные страны, информацию о которых проанализировала газета.

В США, в которых зарегистрировано самое большое количество заболевших, с середины марта по декабрь 2020 года избыточная смертность составила 385 100 человек. 316 370 смертей были связаны с COVID-19. При том что численность населения США в два раза больше, чем в России, показатель избыточной смертности в стране – 17%.

В Италии избыточная смертность составила 85 600 человек (19%), в то время как от COVID-19 умерло 55 535 заболевших; в Великобритании – 79 700 (17%), от коронавируса скончались 82 620; во Франции – 53 100 (12%), из-за вируса умерли 55 381 человек.

По мнению американского издания, данные несоответствия ставят под сомнение заявления Кремля о том, что Россия лучше многих стран мира справляется с пандемией и ее последствиями.

В декабре 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и Росстата достоверные, а власти не скрывают и не занижают статистику смертности от коронавируса.

«И весной, и сейчас отдельные иностранные уважаемые средства массовой информации, которые работают на территории Российской Федерации, утверждают, что статистика выявляемости и смертности в Российской Федерации недостоверна. <…> Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», – заявила вице-премьер.

При этом ранее специалисты Сбербанка подсчитали, что реальные цифры могут превышать официальные почти в шесть раз, так как они не учитывают тех, кто перенес вирус бессимптомно.