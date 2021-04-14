Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России, заявил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов, слова которого приводит РИА «Новости».

По его словам, прирост температуры за последние десять лет в России составил 0,51 градуса, тогда как аналогичный среднемировой показатель находится на уровне 0,18 градуса. «Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», — добавил Катцов.

Ученый напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и его исчезновению на Северном морском пути. В данное время климатологи пытаются вычислить, когда и при каких условиях это произойдет.

Ранее американские ученые в ходе изучения 27 современных моделей климата заключили, что смещение тропических дождевых поясов из-за изменений климата угрожает продовольственной безопасности миллиардов людей. При этом полное влияние климатического кризиса на пояс тропических дождей стало ясно только тогда, когда они изучили последствия для Восточного и Западного полушарий по отдельности.

Согласно прогнозам экспертов, смещение пояса тропических дождей к югу в восточной части Тихого океана и в Атлантическом океане в Западном полушарии усилит стресс от засухи в регионах Центральной Америки. А в некоторых частях Восточного полушария, включая Восточную Африку и Индийский океан, прогнозируется перемещение пояса на север: это сделает засухи более распространенными и продолжительными в таких регионах, как Юго-Восточная Африка и Мадагаскар, а также повысит риск и опасность наводнений на юге Индии.