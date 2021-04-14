Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправил в отставку сразу нескольких региональных чиновников за неэффективность и потребовал от них вернуть зарплату, сообщает пресс-служба главы государства.

За неудовлетворительную деятельность и несерьезное отношение к работе Мирзиёев уволил хокимов Фуркатского района Ферганской области и Улугнорского района Андижанской области, а также заммэра Сурхандарьинской области. Также лишились должности прокуроры, начальники УВД, руководители налоговых инспекций, представители Торгово-промышленной палаты некоторых областей Узбекистана.

Увольнения состоялись в ходе видеоконференции, посвященной занятости молодежи. Основная причина – непринятие мер по предупреждению преступности среди молодого населения.

Мирзиёев приказал бывшим руководителям вернуть государству ту заработную плату, которую они получили за время работы на занимаемых должностях.

Ранее президент Узбекистана дал поручение должностным лицам обучить 100 тысяч молодых людей по бизнес-программе «1+1» и затем предоставить им льготные кредиты.

За три месяца обучение прошла 21 тысяча человек по всей республике, в Ташкенте этот показатель составил тысячу молодых людей, в Намангане – 1,1 тысячи. Только в Бухарской области на образовательную программу было выделено 6,2 миллиарда, но обучение прошли только 216 представителей молодого поколения страны.