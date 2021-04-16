БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Космонавты в России будут получать по полмиллиона рублей в месяц
Несмотря на надбавки, пока доходы российских космонавтов практически в два раза ниже, чем их коллег из США и Европы. Повышение зарплат космонавтам согласовывали администрация президента, правительство, Минэкономразвития и Минфин
Космонавты в России будут получать по полмиллиона рублей в месяц
Фото: ТАСС / Others
16 апреля 2021 г.

Заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а квалифицированных сотрудников – более 500 тысяч рублей, рассказал РИА «Новости» директор департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса Владимир Матвейчук.

«Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70%. Для тех, кто летал, повышение на 50%», – отметил он.

При этом пока зарплаты российских космонавтов остаются практически в два раза ниже, чем их у коллег из США или Европы. По словам первого заместителя гендиректора Роскосмоса Максима Овчинникова, астронавты NASA в среднем получают около 8-9 тысяч долларов, а астронавты Европейского космического агентства – 7-8 тысяч долларов.

Овчинников также пояснил, что на решение вопроса о повышении зарплат космонавтов ушло около четырех месяцев. В этот процесс были включены администрация президента РФ, правительство, Минэкономразвития, Минфин. Первые выплаты после повышения должны поступить в ближайшее время.

Ранее, в День космонавтики, в который в этом году отмечалось 60-летие первого полета человека в к космос, увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты – на 70%, предложил президент России Владимир Путин. Он отметил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us