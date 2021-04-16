Заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а квалифицированных сотрудников – более 500 тысяч рублей, рассказал РИА «Новости» директор департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса Владимир Матвейчук.

«Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70%. Для тех, кто летал, повышение на 50%», – отметил он.

При этом пока зарплаты российских космонавтов остаются практически в два раза ниже, чем их у коллег из США или Европы. По словам первого заместителя гендиректора Роскосмоса Максима Овчинникова, астронавты NASA в среднем получают около 8-9 тысяч долларов, а астронавты Европейского космического агентства – 7-8 тысяч долларов.

Овчинников также пояснил, что на решение вопроса о повышении зарплат космонавтов ушло около четырех месяцев. В этот процесс были включены администрация президента РФ, правительство, Минэкономразвития, Минфин. Первые выплаты после повышения должны поступить в ближайшее время.

Ранее, в День космонавтики, в который в этом году отмечалось 60-летие первого полета человека в к космос, увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты – на 70%, предложил президент России Владимир Путин. Он отметил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках.